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Зниження облікової ставки позитивно вплине на інвестиційний клімат України

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважає, що зниження облікової ставки до 15,5% річних позитивно вплине на інвестиційний клімат України та ставлення до неї міжнародних інвесторів.Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважає, що зниження облікової ставки до 15,5% річних позитивно вплине на інвестиційний клімат України та ставлення до неї міжнародних інвесторів.
Зниження облікової ставки позитивно вплине на інвестиційний клімат України Фото: ltava.poltava.ua

"Ринок та міжнародні та українські аналітики очікували зниження на 0,5%. Більше зниження означає, що НБУ вважає українську економіку більш здоровою, ніж раніше прогнозувалось. Інфляція стає меншою і це відбувається швидше. Ця гарна новина погоджується з позитивним переглядом прогнозів економічного зростання цього та наступного років", - повідомив Милованов, передає "Громадське".

Міністр зазначив, що якщо покращення економічної ситуації продовжиться й надалі, то облікова ставка Нацбанку може знизитися до 8-9%, що призведе до зниження вартості кредитів для населення.

24 жовтня Національний банк України знизив розмір облікової ставки до 15,5% річних, тобто на 1 відсотковий пункт.

5 вересня Нацбанк знизив облікову ставку до 16,5% річних, що на 0,5% менше, ніж було до цього.

Нагадаємо, що у Національному банку України очікують на зростання рівня міжнародних золотовалютних резервів на наступні роки до 23-24 мільярдів доларів попри здійснення суттєвих виплат за валютними боргами держави.

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25 10 2019 17:00
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