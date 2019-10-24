Міжнародні резерви зростатимуть попри рекордні виплати за держборгом - Нацбанк

Він зазначив, що у чинному прогнозі Нацбанку зазначається, що Україна продовжить співпрацю з МВФ, що дозволить залучати більш дешеві кредити та покращувати умови доступу інвесторів до українських активів

У Національному банку України очікують на зростання рівня міжнародних золотовалютних резервів на наступні роки до 23-24 мільярдів доларів попри здійснення суттєвих виплат за валютними боргами держави.

Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час прес-брифінгу 24 жовтня, повідомляє "Громадське".

"Обсяг міжнародних резервів, попри здійснення суттєвих виплат за зовнішнім боргом, у цьому та наступних роках коливатиметься на рівні близько 23-24 мільярдів доларів, що достатньо для фінансування майбутнього імпорту впродовж трьох місяців", - повідомив Смолій.

Він зазначив, що у чинному прогнозі Нацбанку зазначається, що Україна продовжить співпрацю з МВФ, що дозволить залучати більш дешеві кредити та покращувати умови доступу інвесторів до українських активів.

За підсумками вересня 2019 року міжнародні резерви України зменшилися на 2,6% - до 21,43 мільярда доларів.

На початку жовтня Нацбанк витратив 157,5 мільйона доларів з резервів на підтримку курсу гривні через несподівану девальвацію. Курс впав на понад 3% за 2 дні, через що НБУ вперше з липня довелося продавати валюту з резервів.

У серпні міжнародні резерви України складали 22,01 мільярда доларів.

Міжнародні резерви (або золотовалютні резерви) - це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах (доларах, євро) та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти (продажем валюти за встановленим курсом Нацбанк може регулювати курс валют) та розраховуватись за валютними зобов’язаннями держави.

Станом на початок серпня міжнародні резерви України складали 21,84 мільярда доларів.