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ПОЛІТИКА

The Telegraph: повернення Трампа вже впливає на світові конфлікти

16 січня 2025, 12:36
The Telegraph: повернення Трампа вже впливає на світові конфлікти
Очевидно, що Трамп має намір діяти серйозно, коли йдеться про припинення конфліктів по всьому світу.

Після двозначності, яка визначала підхід Джо Байдена до питань глобальної безпеки протягом чотирьох років його перебування в Білому домі, повернення Дональда Трампа, безумовно, матиме стимулюючий ефект у вирішенні деяких з найскладніших світових конфліктів.

Інавгурація Трампа ще навіть не відбулася, але вже очевидно, що сама перспектива його повернення на другий президентський термін позитивно впливає на конфлікти — від Гази до України.

Про це пише The Telegraph.

Той факт, що адміністрації Трампа вже вдалося переконати Нетаньягу пом'якшити свою давню опозицію до угоди, свідчить про те, який драматичний вплив новообраний президент матиме на глобальний ландшафт, коли повернеться в Овальний кабінет.

Війна в Україні — ще одне питання, яке Трамп прагне вирішити якнайшвидше, навіть попри те, що його помічники зараз у приватних розмовах визнають, що на припинення бойових дій можуть піти місяці, а то й довше.

Трамп заявив, що хоче організувати особисту зустріч з російським диктатором владіміром путіним, як тільки вступить на посаду. Але непримиренні позиції обох сторін — Україна вимагає членства в НАТО в обмін на територіальні поступки, а путін відмовляється підтримувати приєднання України до західного Альянсу — означають, що досягнення будь-якої угоди буде дуже складним завданням.

Ситуація в Україні ще більше ускладнюється тим, що військові відреагували на повернення Трампа, активізувавши свої зусилля, щоб захопити якомога більше території в очікуванні майбутніх мирних переговорів. Це також лише додає складності будь-яким майбутнім переговорам.

Що мотивує Трампа вкладати свій особистий політичний капітал у вирішення глобальних конфліктів — окрім його пристрасті до укладання угод — так це його переконання, що вони незмінно призводять до того, що американські платники податків беруть на себе левову частку тягаря.

Це, безумовно, стосується України, де американська допомога Києву значно перевищує внески інших західних союзників, і Гази, де США залишаються головним постачальником військової підтримки Ізраїлю.

Нагадаємо, велике опитування громадської думки, проведене Європейською радою з міжнародних відносин, показує, що занепокоєння Європи щодо Трампа не є загальноприйнятим.

Поспілкувавшись з 28 тисячами осіб у 24 країнах, ми виявили, що переважна більшість людей у всьому світі вважають, що Трамп насправді є корисним для США, світу та глобального миру.

Дональд ТрампБлизький Східвійна в Україні

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