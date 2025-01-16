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ПОЛІТИКА

Радбез ООН обговорить агресію росії в Україні та порушення прав полонених

16 січня 2025, 10:34
Радбез ООН обговорить агресію росії в Україні та порушення прав полонених
Початок заходу запланований на 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

16 січня, у четвер, у Залі Радбеза ООН відбудеться засідання, на якому обговорюватиметься ситуація в Україні у зв'язку з агресією російської федерації. Засідання проведуть на запит Словенії, яка попередньо консультувалася з українською делегацією.

Про це повідомляє Укрінформ.

За даними секретаріату Радбезу, на засіданні виступить представник Департаменту ООН з політичних питань. Початок заходу запланований на 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Раніше повідомлялося, що темою неформальної зустрічі Ради Безпеки ООН стануть порушення росією міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених та утримуваних цивільних осіб.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй починаючи з лютого 2022 року офіційно зафіксувала загибель більш як 12,3 тис. цивільних осіб в Україні внаслідок російської агресії, а також понад 27,8 тис. осіб були поранені. 

Нагадаємо, у середу, 15 січня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією. Додому повернулися 25 громадян України. Усі звільнені українці мають важкі поранення або захворювання, отримані під час полону або бойових дій. Україні вдалося також  забрати поранених українських військовослужбовців із Курської області. Найстаршому звільненому з полону — 60 років, а наймолодшому — 24 роки.

війнаООНполоненіросія загроза

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