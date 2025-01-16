Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер

У другій частині тижневого звіту Ендрю Таннер аналізує проблему, про яку неодноразово згадували Том Купер і Дональд Гілл. Це – якісне командування військами в Україні. Він пропонує власне бачення того, як має бути побудована ієрархія і бойові сили. У геополітичній частині Таннер аналізує ситуацію у відносинах США-Україна. На його думку, зараз головною темою мала би бути не балаканина Трампа, а зрада адміністрацією Байдена України заради своїх політичних виступів проти Трампа і республіканців.

Попри всі розмови в ЗМІ про те, що переговори можуть покласти край війні в Україні, з'явилося мало матеріальних доказів, які б свідчили про те, що це взагалі можливо. Зовсім не дивно, що команда Трампа вже відступає від своєї передвиборчої обіцянки закінчити конфлікт за один день. Зараз йдеться про припинення вогню до кінця перших ста днів президентського терміну Трампа.

Очікується, що і ця мета розвіється до весни. Перші сто днів – це ще один дурнуватий американський політичний ритуал, який з кожною новою адміністрацією означає все менше і менше. Коли політична система вироджується в чистий театр, такого роду нісенітниці – це все, чого можна очікувати. Це і передбачувано безглузді партійні суперечки про такі речі як пожежі, розпалені незвично сильним вітром Санта-Ана.

Пожежі на західному узбережжі можуть здатися не пов'язаними з Україною, але Київ, вочевидь, відправив понад 150 пожежників на допомогу, що є досить ввічливим з боку союзника в ситуації, в якій опинилася Україна. Особливо, коли його партнери продовжують вдавати, що розгортання військ НАТО в Україні магічним чином спричинить Третю світову війну, якої так багато хто боїться і, саме це, ймовірно, спричинить її в результаті.

Розуміння локальної динаміки поля бою в Україні. Чинник перший: відповідальне лідерство і якісне командування

Поширення безпілотників призводить до важливих змін у бойових ритмах, які визначають життя на фронті. Існує причина, чому піхоти ніколи не буває достатньо, і одна з найважливіших концепцій, яку необхідно донести до громадськості в Україні та за кордоном, полягає в тому, що збереження життя цих солдатів шляхом надання їм усіх необхідних ресурсів, зокрема якісного керівництва, є стратегічним імперативом, а не розкішшю.

Поширена помилкова думка про військове лідерство полягає в тому, що детальні накази повинні спускатися вниз, а особовий склад на фронті виконує їх як робот. На жаль, багато офіцерів поділяють цю думку, завдяки певним невдалим аспектам професійної освіти, яку більшість із них отримують. Потрібна велика кількість цілеспрямованих тренувань, щоб підготувати офіцерів, які розуміють, що їхня справжня робота полягає в тому, щоб допомагати іншим виконувати свою роботу якомога ефективніше і результативніше.

Коли підготовка проводиться правильно, кожен солдат розуміє мету своєї місії. Вони розуміють задум, як він вписується у ширший план досягнення перемоги. Це дозволяє їм виконувати ключові ролі у своїй команді, коли є втрати, і користуватися швидкоплинними можливостями, які виникають під час природних відливів і припливів бою.

У польових умовах окремим особам і командам, до складу яких вони входять, має бути надана певна сфера відповідальності, якою вони повинні керувати і за яку повинні нести відповідальність. Те ж саме стосується і всіх організацій вищого рівня. Першочерговим завданням лідерів на всіх рівнях є згладжування неминучих розбіжностей у поглядах, а також конкуруючих запитів на підтримку. Це і є функція субординації: створення чітких, вкладених зон відповідальності.

Чинник другий. Свобода дій на місці

Однією з головних причин створення територіальної структури командування є те, що будь-яка команда, яка контактує з ворогом, може швидко викликати рівень вогневої підтримки, достатній для відбиття атаки або виграти час для відступу. Водночас їм не потрібно постійно керувати необхідними силами і засобами. Це забезпечує гнучкість.

Як тільки хтось стріляє або рухається на полі бою, що кишить безпілотниками, його місцезнаходження виявляють і направляють на об'єкт з достатньою вогневою потужністю, щоб завдати серйозної шкоди. Жодна команда не може чекати наказу про евакуацію зі скомпрометованої позиції: вони повинні мати свободу у визначенні параметрів своїх дій і завжди діяти так, щоб зберегти своїх людей.

Подолання наслідків – це робота офіцерів переднього краю на рівні роти. На більш локальному рівні взводи і вогневі команди, що лежать в їхній основі, живуть у світі, де взаємне виживання залежить від підтримання безперервного вогневого прикриття вздовж визначеного рубежу контролю, тому ними можуть керувати досвідчені сержанти.

В ідеалі накази у класичному розумінні не є обов'язковими, оскільки їхнє формування та розповсюдження потребує часу, а це означає, що вони можуть швидко застаріти. Особовий склад у своїх зонах відповідальності має певні пріоритети і повинен підтримувати тісний контакт із сусідніми та допоміжними силами, але в інших питаннях має діяти самостійно. Ось чому загальні стандарти і доктрина мають важливе значення. Деякі правила дають свободу і творчість, але їх треба ретельно відбирати.

Для візуалізації динаміки я посилаюся на схему поля бою на рівні роти, накладену на карту. Це ділянка фронту на північний схід від Великої Новосілки, в районі, який, за повідомленнями, є зоною відповідальності 37-ї бригади морської піхоти. Будь-яка схожість з реальною дислокацією є абсолютно випадковою, і я хотів би колись побачити ескіз реальної мапи, щоб оцінити, наскільки проєкції відрізняються від реальності. Торік я зробив попередню версію цієї карти, наклавши її на ділянку фронту на північ від Авдіївки, і, як не дивно, здається, що відтоді орки намагаються уникати цього місця. Випадковість, я впевнений.

Темно-синій – позиції лінійного взводу (двокомандного) на старті. Світліший – альтернативні. Основна ідея: кілька зон вогню, що перекриваються мобільними групами. Фіолетовий колір показує розгортання важкого взводу з протитанковими ракетами, автоматичними гранатометами. Відступ на відкритій місцевості не є ідеальним, але може бути прикритий важкими взводними БМП.

Зазвичай тут зображено дислокацію роти на двокілометровій ділянці фронту. Взводи розосереджені настільки, наскільки це можливо, щоб зменшити небезпеку обстрілів місцевості, а команди тримаються достатньо близько, щоб їхні поля вогню перекривалися. Між ними рясно засіяні мінні поля, які активно поповнюються. Команди займають і постійно вдосконалюють бойові позиції, в ідеалі – по кілька на кожну команду, з'єднані вузькими траншеями, якщо це можливо. Тунелі ще краще, якщо є час, але якщо немає, то стежка через загороджувальні мінні поля під прикриттям не має нічого кращого.

Команди проводять дні на нульовій лінії в бункерах або на прикритих бойових позиціях в очікуванні інформації про наближення орків. Вони можуть приїжджати парами на електроскутерах або у складі кількох хвиль бронетехніки, навіть по кілька десятків одразу. Тривалість утримання початкових позицій залежить від розміру та частоти атак, а також від наявності вогневої підтримки. Лінію не можна тримати набагато щільніше, оскільки потрібно мінімізувати втрати, якщо москва вирішить буквально знищити лісосмугу за допомогою планерних бомб і термобаричних ударів, як це іноді буває.

Однією з найбільших проблем, з якими стикаються командири підрозділів, є регулярна ротація особового складу та доставка вантажів. Якщо робити це в масштабах батальйону чи навіть роти, то ворог може атакувати підрозділ, аби перевірити його на міцність, перш ніж він встигне освоїтися. Тому найкраще проводити ротацію взводів між ротами, що діють на першій і другій лініях, кожні 2-3 дні, а також ротний обмін між другою лінією і резервом – кожні 2-3 тижні.

Ті, хто перебуває на нульовій лінії, стикаються з перспективою атак, що відбуваються майже щогодини, хоча у більшості випадків їхня інтенсивність зменшується з часом. Через небезпеку, яку становлять безпілотники, під час атак обидві сторони якнайшвидше виводять війська на позиції, переважаючи позиції противника і захоплюючи їх для безпечного укриття. Життя у них зазвичай проходить в одному з трьох режимів: чергування, окопування або гігієнічні процедури.

Ключова відмінність української тактики від тактики орків полягає в тому, що Україна прагне зберегти життя особового складу, в той час як орки активно ігнорують вплив втрат. Для оркських генералів поразка – це проста функція недостатньої кількості м'яса. Щоб витіснити українські команди з їхніх позицій, хвиля за хвилею висилаються нападники, поки достатня кількість вцілілих не сформує бойову групу і не вдарить по найближчому українському бункеру за першої ж нагоди.

Українські команди безпілотників швидко збільшили масштаби своїх операцій у відповідь, перетворивши нічийну територію між найбільш передовими позиціями кожної зі сторін на вбивчу зону, яка завдає максимальних втрат командам орків, що наступають. Здатність дронів розосереджуватися на кілька кілометрів позаду фронту і швидко зосереджувати вогневу міць там, куди москва посилає солдат, це те, що не дало лінії фронту зруйнуватися під грубою вагою чисельності військ, які на неї спрямовуються.

Безпілотникам, звісно, допомагає традиційний набір військових засобів: міномети, танки, артилерія, авіація тощо. Дефіцит справді хорошого озброєння у поєднанні з дальністю, на яку більшість із них може вести вогонь, зумовлює необхідність знайомої пірамідальної структури більшості військових організацій. Зона відповідальності артилерійської команди або команди безпілотників може бути набагато більшою за умови підтримання зв'язку.

Для довідки, шаблон, який я вважаю приблизно оптимальним у випадку України, враховуючи постійний брак відповідних ресурсів, можна узагальнити так:

Базовою одиницею є загони чисельністю близько десяти осіб, шість з яких складають вогневу групу. Вони використовують стрілецьку зброю, кулемети середнього калібру та гранатомети для ураження піхоти та броньованих цілей на відстані до кілометра, плюс-мінус пів кілометра, підтримуючи безперервну дугу вогневого прикриття. Очолює взвод підготовлений сержантський склад.

є загони чисельністю близько десяти осіб, шість з яких складають вогневу групу. Вони використовують стрілецьку зброю, кулемети середнього калібру та гранатомети для ураження піхоти та броньованих цілей на відстані до кілометра, плюс-мінус пів кілометра, підтримуючи безперервну дугу вогневого прикриття. Очолює взвод підготовлений сержантський склад. Взвод складається з двох відділень, які надають взаємну підтримку, прикриваючи сліпі зони один одного під час ведення вогню по противнику або співпрацюючи для організації перехресного вогню. Під керівництвом досвідченого сержанта вісім членів із двадцяти перебувають у резерві, що дозволяє проводити обмежену заміну – навіть якщо немає втрат, люди хворіють або потрібні для виконання завдань з постачання. Ця група фактично становить третє відділення, яке керує двома броньованими та двома допоміжними машинами взводу, допомагає з логістикою та евакуацією поранених. Молодший офіцер допомагає сержанту взводу, але не повинен формально ним командувати.

складається з двох відділень, які надають взаємну підтримку, прикриваючи сліпі зони один одного під час ведення вогню по противнику або співпрацюючи для організації перехресного вогню. Під керівництвом досвідченого сержанта вісім членів із двадцяти перебувають у резерві, що дозволяє проводити обмежену заміну – навіть якщо немає втрат, люди хворіють або потрібні для виконання завдань з постачання. Ця група фактично становить третє відділення, яке керує двома броньованими та двома допоміжними машинами взводу, допомагає з логістикою та евакуацією поранених. Молодший офіцер допомагає сержанту взводу, але не повинен формально ним командувати. Роти складаються з п'яти взводів, іноді додається шостий. Один зі взводів – взвод важкого озброєння, оснащений протитанковими керованими ракетами, зенітно-ракетними комплексами та автоматичними гранатометами. Замість простих броньованих машин – найчастіше MRAP, а не справжній БТР – цей взвод отримує пару бойових машин піхоти для додаткової вогневої підтримки. Він виконує роль місцевої пожежної команди для чотирьох стандартних взводів. Роти – це найменші групи, формально очолювані офіцером, який тісно співпрацює з ротним сержантом, що має значний бойовий досвід.

складаються з п'яти взводів, іноді додається шостий. Один зі взводів – взвод важкого озброєння, оснащений протитанковими керованими ракетами, зенітно-ракетними комплексами та автоматичними гранатометами. Замість простих броньованих машин – найчастіше MRAP, а не справжній БТР – цей взвод отримує пару бойових машин піхоти для додаткової вогневої підтримки. Він виконує роль місцевої пожежної команди для чотирьох стандартних взводів. Роти – це найменші групи, формально очолювані офіцером, який тісно співпрацює з ротним сержантом, що має значний бойовий досвід. Бойові групи – це посилені батальйони, розділені на два компоненти: лінійний і допоміжний. Перший – це п'ять рот, чотири з яких описані вище, одна – важка рота з двома танковими і двома мінометними взводами та штабним взводом. Може додаватися шоста рота, що містить спеціалістів, наприклад, інженерів, які підтримують прорив ворожого фронту. Елементом підтримки бойової групи є шість рот зі специфічними функціями – безпілотна, артилерійська, інженерна, медична, штабна, постачання. На цьому рівні відповідає досвідчений офіцер за підтримки штабу.

– це посилені батальйони, розділені на два компоненти: лінійний і допоміжний. Перший – це п'ять рот, чотири з яких описані вище, одна – важка рота з двома танковими і двома мінометними взводами та штабним взводом. Може додаватися шоста рота, що містить спеціалістів, наприклад, інженерів, які підтримують прорив ворожого фронту. Елементом підтримки бойової групи є шість рот зі специфічними функціями – безпілотна, артилерійська, інженерна, медична, штабна, постачання. На цьому рівні відповідає досвідчений офіцер за підтримки штабу. Корпуси складаються з кількох бойових груп, їхня структура досі є предметом дискусій, але загалом вони включають 8-12 бригад різного типу, зокрема щонайменше одну артилерійську і одну безпілотну. Це формування оперативного рівня, відповідальні за сто кілометрів фронту. Значна частина їхньої роботи пов'язана з логістикою та адмініструванням, але командування на рівні корпусу керує розподілом важкої вогневої підтримки. Авіаудари, постріли 155-мм гаубиць і удари HIMARS коштують дорого, тому їх треба використовувати обережно, щоб досягти максимального ефекту.

Тут корисно навести ще одну діаграму, зменшену, щоб показати, як повна бойова група може розгорнутися на ділянці фронту 5-6 км. Показувати кільця дальності було б занадто складно, але уявіть собі поля вогню, що перекриваються і простягаються в червону зону.

Приблизна схема рівня бойової групи: чотири роти, A-D, за підтримки важкої роти з танками і мінометами, плюс призначені засоби підтримки бойової групи – безпілотники, гаубиці.

На краю леза нульова лінія визначається дугою вогню до наступної ділянки прикриття, за якою зона ураження безпілотників простягається на кілька кілометрів у сіру зону. Тут противник зазнає максимально можливого ураження від елементів підтримки, а війська на нульовій лінії стикаються зі зменшеною загрозою, яку вони, як ми сподіваємось, зможуть ліквідувати власними силами. Якщо ж ні, то надається послідовно вищий рівень підтримки, який, втім, регулюється командуванням за необхідності.

Якби мені дозволили розробити доктрину, я б взагалі вважав за необхідне тримати дві з чотирьох рот за нульовою лінією, дозволяючи взводам ротацію туди і назад за потреби. Періодично ціла рота, заповнена найбільш виснаженими взводами, буде ротуватися в резервну бойову групу, яка підтримується корпусом. Рота, що опинилася під надто сильним тиском, завжди може відступити через роту, що стоїть позаду, завдавши якомога більшої шкоди нападникам, в той час як рота, що знаходиться на фланзі, може допомогти третій роті провести контратаку – фактично, це ротація через дію.

Утримання фронту, з точки зору офіцерів, яким доручено все організувати, значною мірою залежатиме від командирів корпусного рівня, які розподілятимуть між собою контрольовані ділянки території. Що стосується переходу в наступ, то в широкому сенсі хорошим показником того, як це може виглядати, є нещодавній український удар під Курськом. Хоча цей конкретний удар не виглядає таким, що може прорвати оборону, інший удар в іншому місці й в інший час здатен це зробити.

На першому етапі рота за підтримки більшості допоміжних засобів своєї основної бойової групи захоплює контроль над ділянкою сірої зони розміром 2 км на 2 км, обробленої безпілотниками, щоб перевірити оборону противника. Там, де відчуваються слабкі місця, інша рота рухається за першою, щоб скористатися перевагою і захопити ділянку ворожої території після обробки безпілотниками. Якщо ворог виявився сильним в одному місці – спробуйте ще раз в іншому. Нехай вони покажуть, де найвигідніше завдати серйозної шкоди.

Коли почнеться каскадний провал, це буде видно одразу. Доки не настав час, потрібно набратися терпіння. Альтернатива – безглузді жертви. Орки продовжують дізнаватися про їхню ціну.

Остаточна зрада України адміністрацією Байдена. НАТО застрягло у тій самій парадигмі самознищення, що і Пентагон

Україна-США. Найбільшим американським зовнішньополітичним скандалом зараз має стати не те, що говорить поки безсилий президент Трамп, а остаточна зрада України з боку адміністрації Байдена. Незважаючи на всі обіцянки за останні кілька тижнів, мільярди доларів допомоги залишаться невитраченими, і жодних ознак того, що сотні бронемашин, які спочатку були обіцяні, будуть відправлені до того, як Трамп вирішить, чи надавати Україні більше американських коштів чи ні.

За останні кілька тижнів стало абсолютно зрозуміло, що в момент перемоги Трампа, Байден та інші провідні демократи були найбільше стурбовані можливістю того, що він використає уряд для переслідування їх у помсту за те, що вони, вочевидь, зробили з ним. Перші розмови про це в ЗМІ щезли майже так само швидко, як і будь-яка згадка про те, що хтось колись називав Трампа фашистом.

Після перемоги команда Трампа, ймовірно, запевнила команду Байдена, що вся передвиборча риторика була саме такою. Я сумніваюся, що було щось настільки формальне, як підписання документа у вагоні поїзда, який започаткував Віші-Америку, але у світі силової політики відбувався обмін життєво важливою інформацією та встановлювалися очікування.

Жорстка логіка американської федеральної політики означає, що "блакитна команда" вже заглядала у 2026 і 2028 роки задовго до того, як завершився 2024-й. Найкращі уми вже вирішили, що 2024 рік був програшним через економіку і ніщо інше. Все, що завгодно, аби уникнути відповідальності.

У їхньому світогляді найбільшим ризиком для їхніх інтересів є політичний перерозподіл, який справді змінить партійний ландшафт. Команда "блакитних" сподівається просто замести всі попередні обіцянки і поразки під килим, дочекатися, поки команда "червоних" пожне вихор руйнування післявоєнного порядку, а потім за замовчуванням знову опинитися при владі. Ось що відбувається, коли партія стає брендом і церквою.

Команда "блакитних" не могла ризикувати тим, що Трамп отримає кредит довіри за те, що у належний спосіб натхненна Україна фактично виграє війну. Рішення: віддати важливу частину допомоги Трампу, сподіваючись, що затримка завадить Україні досягти успіху до проміжних виборів, якщо вони взагалі відбудуться. Трамп навряд чи візьме на себе повну відповідальність за Україну і приведе її до перемоги. Це дозволить демократам зробити вигляд, що вони залишили Україну якомога сильнішою, а Трамп винен у тому, що війна не закінчилася за його наказом. А якщо Україна впаде, що ж, тоді у Трампа буде свій Афганістан.

З одного боку, я цілком розумію занепокоєння, яке відчувають деякі люди за кордоном, коли американські лідери та експерти теревенять про анексію Панамського каналу, Гренландії чи Канади. Але насправді все це лише позерство лідерів, які вже намагаються відволікти своїх жертв від суворої правди про тривалу аферу. США, найімовірніше, розпадуться після того, як федеральний уряд втратить ефективну легітимність, ніж приєднають нові території.

Ось основні причини, чому нібито ізоляціоніст Трамп говорить про розширення американської імперії:

відволікти увагу від похорону Джиммі Картера;

головні члени команди Трампа за те, щоб війна в Україні затягнулася.

Моя оцінка, як і раніше, полягає в тому, що Трамп застряг з Україною. Цілі путіна не змінилися: він прагне знищити Україну, а потім і НАТО. Він зайшов занадто далеко, щоб відступити, і він, ймовірно, підірвав свою економіку, тому без реального призу в кінці всього цього йому недовго ряст топтати. московська імперія не може нескінченно довго терпіти таку слабкість у своїй основі. Зі свого боку, з моменту поширення інформації про звірства в Бучі та Ірпені українські лідери усвідомлюють, що ця війна має закінчитися так, щоб москва фізично не могла більше мріяти про загарбання України. Це означає членство в НАТО і справді великий військовий або ядерний арсенал та ще більший, поки імперія не розпадеться.

Між цими позиціями не так багато денного світла. Уявлення про те, що Америка може звести екзистенційний конфлікт до торгу за клаптики території, є чистою фантазією. Момент, коли Вашингтон міг диктувати умови будь-кому в цій війні, минув, щойно стало зрозуміло, що ядерні блефи путіна сприймаються всерйоз.

Як повідомляється, звернення команди Трампа до путіна вже наштовхнулося на цегляну стіну. Повільно, але вірно, внутрішні справи й одержимість Іраном зроблять привабливим тихе відкладання переговорів і перекладання відповідальності за конфлікт на Європу, але не припинення матеріальної підтримки і не розрив НАТО на частини.

Пропутінські люди, які голосували за Трампа, більше не важливі ні для кого, крім Джей Ді Венса, а він, ймовірно, для республіканців – Камала Гарріс. Я не сумніваюся, що Венс буде зловживати будь-якою владою, яку коли-небудь отримає. На щастя, віцепрезидентство – це жарт і політична пастка. Саме тому Трамп і вибрав Венса. Зрілий аферист розпізнає аматора. Але якщо хтось дістане Трампа за допомогою дрона, всі ставки будуть зроблені.

Україна-Європа. У Європі коментарі Трампа в ці дні сприймаються як просторікування туриста-хапуги. Таких, як він, як не дивно, небагато в європейській політиці завдяки тому, що чимало європейських країн мають повноцінні багатопартійні демократичні системи. Будь-які дивакуваті погляди мають право на існування, адже партія може вижити, маючи лише від п'яти до десяти відсотків електорату.

Під час війни в Україні внутрішнє розмаїття Європи в цілому виявилося джерелом сили, коли більш вразливі країни, такі як Естонія і Данія, постійно присоромлюють більших і багатших членів, таких як Німеччина, щоб ті збільшували свої внески. Європа повільно рухається вперед, але як тільки це відбувається, тенденція укладати довгострокові контракти без гарантії величезних прибутків створює стимули для швидкого масштабування там, де є підтверджений попит.

Свідченням цього є той факт, що Європа виробляє орієнтовно 100 тисяч 155-мм снарядів щомісяця, плюс ще 100 тисяч можна імпортувати з-за кордону завдяки чеській ініціативі. Через три роки американська промисловість все ще може впоратися лише з п'ятдесятьма тисячами снарядів – приблизно на два тижні вибіркового використання в Україні. Трамп хоче змусити країни НАТО витрачати на оборону дурнуваті високі п'ять відсотків ВВП, але іронія полягає в тому, що це прискорить відносний військовий занепад Америки. Особливо з урахуванням загрози підвищення тарифів, буде набагато дешевше виробляти озброєння в Європі, зокрема в Україні.

Проблема Європи полягає в тому, що НАТО, схоже, застрягло у тій самій парадигмі самознищення, що і Пентагон. Занадто багато політичних лідерів шукають будь-який привід, щоб не надсилати всю допомогу, яку вони могли б вибрати, щоб дозволити військовим чиновникам вийти сухими з води, заявляючи, що вони повинні тримати свої глибокі резерви повністю заповненими на випадок, якщо путін раптом поверне з України до Литви. І тому більшість українських солдатів все ще покладаються на БМП і Т-64, а не на Bradley, М113, Leopard 2 і М1А1 Abrams.

Але і тут європейська підтримка повільно змінює ситуацію. В Україні розпочалося виробництво сучасної бронетехніки, і хоча на його нарощування піде ще рік, але коли заводи, спроєктовані в Німеччині, запрацюють, вони почнуть швидко рухатися. І, можливо, НАТО ще встигне отримати ці запаси техніки.

Близький Схід. Окрім того, що Ізраїль продовжує бомбити Газу – так, ніби це змусить Хамас звільнити вцілілих заручників замість припинення вогню, – Близький Схід, на щастя, не був головною темою новин цього тижня. США все ще час від часу завдають ударів по хуситах із групи "Трумен", а Ізраїль здійснює свої власні рейди, але принаймні більше не було зафіксовано жодного інциденту з використанням дружнього вогню.

Можливо, в майбутньому навіть буде перемир'я з Хамасом – Байден напевно захоче домовитися про це, щоб заявити про це як про свою спадщину, чого б це не коштувало після того, як він повністю підтримав обрані Ізраїлем засоби ведення цієї війни. Будемо сподіватися, що інтереси нарешті збігаються.

Тихоокеанський регіон. У геополітичному плані Тихоокеанський регіон не підкинув нічого надто незвичайного минулого тижня. Китаю залишається лише сидіти склавши руки, накопичувати сили і чекати моменту, щоб підштовхнути Трампа до конфронтації, від якої він або відступить, або потрапить у пастку.

Як це часто буває на Тихоокеанському узбережжі планети, останнім часом найбільша небезпека була природною. Лос-Анджелес постраждав від жахливих пожеж, спричинених вітрами Санта-Ана.

Хтось повинен захищати людей, коли уряди не справляються. Тому що в умовах потепління клімату це буде відбуватися все частіше і частіше. Але це вже інша тема для іншого разу. Наразі ми сподіваємося, що вітри Санта-Ани вщухнуть. Зміна клімату чи ні, але вони є особливістю ландшафту.

Заключні коментарі. Війна в Україні завжди визначалася злоякісною пухлиною, якою є російський фашистський режим путіна. Внутрішня структура путінського режиму, який є не більше, ніж розкладачем, що полює на всіх, на кого може, зараз вимагає конфлікту, щоб вижити. Основні блефи, які дозволяють йому полювати на вразливі регіони імперії, що згасає, не зможуть продовжуватись, якщо москва закінчить цю війну, обмінявши понад мільйон жертв і більшу частину старих радянських резервів на Донбас і наземний міст до Криму. Найпотужнішою зброєю москви завжди була чиста ілюзія, що ніхто не зможе заперечити її волю, коли вся міць імперії буде задіяна. Неважливо, що єдиний вид великої війни, який москва за останні три століття змогла надійно виграти, – це війна, в якій вона сама опинилася під загрозою завоювання. Але зараз, після розкручування участі НАТО як причини, чому Україна змогла вижити, путін веде війну із самим Північноатлантичним альянсом. На жаль, це означає, що будь-які переговори, на які погодиться москва, обов'язково будуть частиною ширшої стратегії з розколу НАТО. Видимий страх перед наслідками кінетичної сутички з Альянсом – якби його не було, путін давно б розбомбив базу підтримки України в Румунії чи Польщі – парадоксальним чином означає, що москва буде змушена завдати нищівного удару за першої ж нагоди. Саме ця сувора реальність зараз нависає над усіма розмовами про припинення війни в Україні шляхом переговорів. путін повинен належним чином побоюватися наслідків неминучих потрясінь у своєму майбутньому: найкращий і, можливо, єдиний спосіб відкласти їх – зробити так, щоб війна ніколи насправді не закінчилася. Щоб покласти край його здатності продовжувати війну, його бойова міць має бути систематично деградована і знищена. Ця робота вже ведеться. Її слід прискорити будь-якими доступними засобами.

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