Старший дослідник Фінського інституту міжнародних відносин та експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті радить країнам НАТО рішуче протидіяти російській підривній діяльності у Балтійському морі. На його думку, росіяни припустилися стратегічної помилки і країни НАТО вже починають діяти. Експерт прогнозує, що вони вживають заходів, аби будь-яке судно, яке порушить міжнародне право чи збиратиметься вчинити зловмисні дії, було захоплене та конфісковане.

Спрямований росією саботаж підводного енергетичного кабелю Estlink2 між Естонією і Фінляндією потребує рішучої відповіді.

25 грудня 2024 року корабель, що належить до сумнозвісного російського "тіньового флоту" (або "темного флоту"), навмисно опустив один зі своїх якорів і протягнув його по морському дну на десятки кілометрів у водах, що розділяють Фінляндію і Естонію – обидві країни-члени НАТО і ЄС. Ті, хто перебував на кораблі, без сумніву знали про перетин з трасою силового кабелю Estlink2 і його розрив, зважаючи на шум і механічні сили, що виникали при цьому.

Гібрідна війна росії проти Заходу. Розуміння серйозності того, що зробила росія

Estlink2 – це важлива частина транскордонної енергетичної інфраструктури, що з'єднує дві союзні держави. У мирний час вона допомагає кожній країні торгувати електроенергією з іншою країною і збалансовувати електромережі одна одної. У воєнний час така інфраструктура є додатковим альтернативним джерелом енергії, якщо мережа або електростанції однієї з країн зазнають пошкоджень. Навмисне перерізання такого кабелю – це більше, ніж акт економічного саботажу. Це також тип дій, які були б частиною російської економічної війни під час справжньої гарячої війни або підготовки до справжньої гарячої війни.

Це стратегічне розрізнення має значення: до 2022 року західні політичні коментатори, і навіть деякі політики, дуже часто вважали, що так звана "гібридна" тактика росії є замінником більш серйозного застосування сили. Як вже тоді намагалися пояснити експерти з російського державного будівництва, "гібридну" тактику росії слід розглядати радше як потенційне доповнення і підготовку до більш високих ступенів ворожості, включно з війною, а також як підготовку до неї.

Нещодавні диверсійні акти не означають автоматично, що розпочнеться більш масштабна війна. Вони радше свідчать про те, що росія вирішила перебувати у передвоєнному стані з сусідніми країнами НАТО і ЄС і що вона залишає за собою свободу здійснювати подальші акти ворожості чи агресії на власний розсуд.

Єдина правильна реакція. "Залізне правило" стримування має ігноруватися на свій страх і ризик

Правильна стратегічна реакція на таку поведінку завжди однакова: на ворожі дії потенційного ворога слід відповідати так, щоб підвищити витрати для нього. І навпаки, утримання від відповіді є найгіршим варіантом дій: це сигналізує ворогу, що ціна агресії є низькою, і це заохочує ворога йти далі.

Послідовність подій у Балтійському морі добре ілюструє це "залізне правило" стримування.

У жовтні 2023 року китайське вантажне судно Newnew Polar Bear знялося з якоря і потягнуло його по морському дну, що призвело до пошкодження газопроводу Balticconnector між Фінляндією і Естонією і, поза всяким сумнівом, до пошкодження підводного телекомунікаційного кабельного з'єднання між Швецією і Естонією.

На жаль, незважаючи на явні підозри, диверсійне судно не було затримано і йому дозволили рухатись далі.

У листопаді 2024 року ще одне китайське судно, Yi Peng 3, що вийшло з російського порту Усть-Луга на Балтійському морі, було запідозрене в диверсії проти кабелів, що з'єднують Фінляндію і Німеччину, а також кабелів, що з'єднують Швецію і Литву. Yi Peng 3 було затримано на деякий час, поки влада вагалася щодо належного застосування закону, і 21 грудня 2024 року кораблю було дозволено відплисти.

Ця серйозна помилка в судовому рішенні призвела до швидких наслідків: всього через 4 дні ще один диверсійний корабель, вищезгаданий Eagle S, продовжував свою потворну діяльність неподалік від Фінляндії.

Незалежно від того, чи фінські колеги були заохочені до більш рішучих дій через провал Yi Peng 3, чи з інших причин, факт залишається фактом: відповідь Фінляндії була значно кращою порівняно з попередніми реакціями в регіоні. В результаті фіни захопили судно. Це передбачало швидке реагування – висадку на борт судна, забезпечення того, щоб воно не відплило далі, а потім буксирування його до обраного місця у фінських водах. Екіпажу було заборонено залишати судно і розпочато офіційне розслідування. На практиці це означає, що судно Eagle S, його вантаж і визначені члени екіпажу були затримані.

Паралельна роль економічних санкцій. Мають застосовуватися, але водночас із військовими заходами

Західні держави спочатку вагалися, чи варто тиснути на "тіньовий флот" росії. Останній з'явився як передбачуваний обхідний шлях до обмеження ціни на нафту, прийнятого Великою сімкою у грудні 2022 року. Всупереч раціональним очікуванням, деякі незахідні країни, схоже, до останнього прагнули допомогти росії, купуючи у неї нафту за цінами, що перевищують верхню межу.

Протягом 2023 року і на початку 2024 року склалася незручна рівновага, за якої росія могла експортувати великі обсяги нафти за досить високими цінами. Хоча західні санкції навмисно підкинули трохи піску в двигун, було добре зрозуміло, що повне припинення експорту російської нафти буде надто дорого коштувати для світової економіки.

Як наслідок, ЄС повільно та обережно запроваджував санкції проти тіньового флоту росії. Лише в червні 2024 року санкції ЄС вперше почали застосовуватися до кораблів тіньового флоту, причому лише до 27 суден із флоту, який налічує сотні.

У липні 2024 року Велика Британія скористалася можливістю зустрічі Європейського політичного співтовариства, яку вона приймала, щоб "закликати до дій" щодо тіньового флоту росії, що отримало підтримку 46 держав.

Як далеко зайшли б західні держави, якби росія поводилася менш агресивно, може залишитися відкритим питанням. Однак після диверсійних дій 17-18 листопада 2024 року судна Yi Peng 3, які безпосередньо зачепили 4 країни-члени ЄС (Фінляндію, Німеччину, Швецію та Литву), не було несподіванкою, що західні держави розширять санкції.

Велика Британія діяла швидко, ухваливши 25 листопада нові санкційні рішення, в результаті чого загальна кількість суден, що перебувають під санкціями Великої Британії, зросла до 73.

В ЄС також було досягнуто консенсусу щодо подальших санкцій: у середині грудня 2024 року ЄС ухвалив свій 15-й пакет санкцій проти росії, включивши до нього ще 52 судна з російського тіньового флоту, в результаті чого загальна кількість суден, підпадаючих під санкції ЄС, зросла до 79.

Сполучені Штати зробили важливий крок 10 січня 2025 року, після додаткових диверсій проти Фінляндії та Естонії, додавши 183 судна до санкційного списку США. Нові санкції США, як і нові санкції Великої Британії, також спрямовані проти великих російських нафтових компаній. (Ці заходи дуже запізнилися, але принаймні вони відбуваються).

Еволюція економічних санкцій проти росії відповідає тому, що відомо з досвіду роботи з російською державою: санкції накладають витрати і є корисним інструментом, але вони занадто слабкі, щоб утримати Москву від агресивних дій. Це не означає, що санкції не слід застосовувати. Вони повинні застосовуватися, але разом з військовими заходами, щоб забезпечити послідовний, широкомасштабний сигнал і багатший набір стимулів для росії виправити свою поведінку і поставити західних союзників у позицію адекватної готовності на випадок подальшої ескалації з боку росії.

Балтийська варта. Незамінна роль посиленої військової присутності в Балтії

Після диверсії проти їхньої спільної інфраструктури 25 грудня Фінляндія і Естонія швидко попередили членів Альянсу і звернулися до них з проханням про солідарність на рівні НАТО і ЄС, а також по двосторонніх каналах до конкретних членів Альянсу.

Спеціальне засідання в НАТО відбулось 30 грудня. Публічним результатом стала коротка заява, в якій було обіцяно посилити військову присутність НАТО в Балтійському морі. Як стане зрозуміло через два тижні, це загальне політичне зобов'язання перетвориться на офіційну операцію НАТО.

На початку січня Об'єднані експедиційні сили (ОЕС), очолювана Великою Британією коаліція високої готовності з 10 північноєвропейських країн, задіяла Nordic Warden – передову систему реагування під проводом Великої Британії для відстеження потенційних загроз підводній інфраструктурі й моніторингу російського тіньового флоту.

Важливі оголошення були зроблені 14 січня 2025 року: лідери усіх прибережних країн Балтійського моря, що входять до складу НАТО, зустрілись у Фінляндії і оприлюднили спільну заяву.

Того ж дня НАТО оголосила про початок нової операції "Балтійська варта", спрямованої на "цілеспрямоване стримування в усьому Балтійському морі та протидію дестабілізуючим діям, подібним до тих, що спостерігалися минулого місяця".

Операція "Балтійська варта" буде багатопрофільною і включатиме надводні, підводні, повітряні й наземні сили і засоби, спрямовані на посилення пильності та стримування.

Як повідомляє SHAPE, "Командування об'єднаних збройних сил НАТО в Брунсумі (JFCBS) очолить операцію "Балтійська варта" і синхронізуватиме її багатопрофільну діяльність, а Морське командування ОЗС НАТО (MARCOM) відіграватиме центральну роль у морській сфері. Морський центр НАТО з безпеки критично важливої підводної інфраструктури (NMCSCUI), центр мереж і знань на базі MARCOM, допомагатиме спільному командуванню операцією і членам Альянсу приймати рішення і координувати дії, пов'язані із захистом критично важливої підводної інфраструктури і реагуванням на неї".

Диверсія – це злочин. Правила ведення бойових дій і правові рамки

Вирішальним питанням, звісно, є вибір і застосування заходів для запобігання актам саботажу, особливо якщо такі спроби здійснюються за межами територіальних вод. Члени Альянсу, як добропорядні європейські держави, відкрито прагнуть забезпечити і запевнити інших у дотриманні міжнародного права.

Як зазначив президент Фінляндії Стубб, тривають консультації з урядовими експертами з питань права, які спільно визначать, яких заходів країни Альянсу вважатимуть за потрібне вжити, і як вони їх потім виправдовуватимуть.

Дві очевидні сфери інтересу для правового аналізу – це розгляд прецедентів щодо операцій з боротьби з піратством (тобто не в контексті збройного конфлікту) або законів збройного конфлікту (війни, міжнародне гуманітарне право), тобто оцінка того, що росія фактично нападає на наші країни.

Хоча члени НАТО передбачувано обмежують свої дії рамками мирного часу, це не означає, що вони безсилі, на чому наголосив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Хоча принцип свободи судноплавства слід підтримувати, він повинен бути збалансований з правом держав захищатись від зловмисних дій проти їхньої критично важливої інфраструктури.

У цьому контексті прецеденти, створені операціями з боротьби з піратством, можуть дати корисну інформацію для роздумів. Попередні антипіратські операції дозволяли кораблям НАТО "висаджуватись на судна, заарештовувати і затримувати осіб, підозрюваних в участі в піратстві, і застосовувати силу для зупинки піратського судна або його захоплення" – в тому числі у міжнародних водах.

Пов'язаний з цим аспект, також згаданий президентом Фінляндії Стуббом, – взаємодія між цивільною адміністрацією і збройними силами, коли різні гілки влади працюють злагоджено на національному рівні (який Стубб представив як першопрохідця), а також у координації з іншими країнами-членами НАТО і ЄС на двосторонньому, регіональному рівнях і на рівні НАТО і ЄС.

На юридичний погляд, підхід Фінляндії полягає в тому, щоб розглядати диверсійні дії Eagle S як злочини, що підпадають під дію цивільного законодавства. Розглядається весь спектр застосовного цивільного законодавства і нормативних актів – порушення стандартів безпеки, порушення стандартів захисту навколишнього середовища і порушення положень про національну безпеку. Вимога фінансової компенсації за завдану шкоду також прямо згадується у спільній декларації країн Балтійського моря від 14 січня.

Бажаний курс дій проти підозрілих суден. На початку – запобігати диверсіям

Бажаний порядок дій, який держави Балтійського моря повинні мати можливість застосовувати щоразу, коли підозріле судно має намір вчинити диверсію, був би наступним, беручи за зразок дії Фінляндії проти Eagle S, приділяючи при цьому належну увагу запобіганню диверсіям.

Ідентифікувати підозрілу діяльність заздалегідь. Аналітичні можливості, посилені штучним інтелектом, що працюють на основі розумного поєднання декількох джерел даних, сприятимуть такій ідентифікації, як це показав випадок з Nordic Warden.

Зв'язатися з кораблем, наблизитись до нього, видати інструкції щодо безпечної поведінки.

У разі невиконання, застосувати обмежену силу, щоб зупинити судно. У можливих майбутніх випадках, коли диверсійні судна будуть озброєні й чинитимуть кінетичний опір, необхідно буде застосувати більшу силу і керуватися принципами законів збройного конфлікту (війни).

Кораблі, підозрювані у фактичному саботажі, й кораблі, які потребують застосування сили для запобігання акту саботажу, повинні бути захоплені та відбуксировані в територіальні води держави, що здійснює інтервенцію, за підтримки її союзників.

Корабель і його вантаж будуть конфісковані до подальшого повідомлення, а екіпажу буде заборонено залишати судно до подальшого повідомлення.

Для судового переслідування буде застосовано цивільне право, а справи ґрунтуватимуться на доказах, зібраних усіма відповідними відомствами, як цивільними, так і військовими.

Суди залишать за собою право оформити арешт суден та їхніх вантажів у вигляді застави до отримання компенсаційних виплат від сторін-правопорушників. Оскільки остаточна відповідальність, як правило, покладається на російську державу, арешт активів може мати довгостроковий характер.

Чи припустилася росія примітивної стратегічної помилки? Розрахунок був на бездіяльність

Поданий вище шлях, який видається ймовірним з огляду на публічні заяви на сьогодні, забезпечив би надійний набір стимулів для росії утримуватися від подальших актів саботажу. Це не гарантує, що росія не піде на ескалацію, ніщо не може гарантувати. Але захоплення ворожих кораблів разом з вантажами та екіпажами означає позбавлення росії зброї, а також негайне економічне покарання.

Як наслідок, ворожа держава зазнає збитків. Якщо ворожа держава продовжуватиме повторювати таку поведінку, сітка може бути розкинута ширше, і більше кораблів буде захоплено або принаймні тимчасово затримано, що призведе до значних фінансових втрат для Москви і до того, що ключова галузь російської економіки опиниться під серйозним тиском. І за цією стратегією завжди залишається можливість більш рішучого застосування військової сили, якщо росія піде на військову ескалацію першою. Ключове розуміння тут полягає в тому, що в морському змаганні не росія домінує в ескалації, а НАТО.

Нинішні тенденції свідчать про те, що росія, можливо, припустилася досить примітивної стратегічної помилки. Навіщо кидати виклик НАТО на морі, до того ж використовуючи активи, які так необхідні росії для її економіки, а саме кораблі, що дозволяють їй експортувати свій найважливіший експортний товар? Те, що робить росія, було б для неї лише чистим позитивом, якби європейські держави були надто несміливими, щоб відповісти. Тепер, коли вони починають реагувати, і за умови, що їхня реакція залишатиметься рішучою, Москва може пошкодувати про той день, коли вона затіяла цю саботажну кампанію.

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