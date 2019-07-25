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Український держборг виріс на 2,5% і вперше у 2019 році перевищив $80 млрд, - Мінфін

За місяць приріст державного боргу у доларовому еквіваленті склав майже два мільярди доларів
Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за підсумками червня 2019 року збільшився на 2,5% — до 80,35 мільярда доларів.
Український держборг виріс на 2,5% і вперше у 2019 році перевищив $80 млрд, - Мінфін Фото: з відкритих джерел

Водночас, через падіння курсу валют, у гривневому еквіваленті обсяг державного боргу навпаки скоротився на 0,2% - до 2,1 трильйона гривень. Про це йдеться у даних, розміщених на сайті Міністерства фінансів України.

З 80,35 мільярда доларів держборгу, 70 мільярдів доларів - це прямий державний борг, решта 10,3 мільярда - борг, який держава гарантує державним та приватним компаніям.

Зазначимо, що зі зростанням обсягів купівлі державних облігацій іноземцями часто пов’язують значні ризики для стабільності курсу гривні. Так, купуючи державні облігації, інвестори сприяють зміцненню гривні, однак коли термін дії цих облігацій завершується, то іноземні інвестори забирають номінал облігацій та відсотки за ними, обмінюючи ці кошти на іноземну валюту. Це несе загрозу стабільності гривні та призводить до зростання курсу валют.

Нагадаємо, що у Світовому банку заявили, що нинішнє зростання економіки України є дуже стриманим, а його природа не є постійною.

У червні цього року Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки. Стратегія розроблена з урахуванням макроекономічних прогнозів і задач бюджетної політики та спрямована на поступове досягнення на кінець 2022 року відношення обсягу державного боргу до ВВП на рівні не більш 43%.

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25 07 2019 14:18
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