Кабмін затвердив стратегію управління держборгом до 2022 року

"Після свого пікового значення у 69,2% в кінці 2016 року, держборг у відсотках до ВВП знизився до 52,3% на кінець 2018 року"

Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

"5 червня Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки – основоположний документ для ефективної реалізації боргової політики, що визначає основні цілі, завдання та заходи з управління державним боргом", - інформує Міністерство фінансів України.

Зазначається, що стратегія розроблена з урахуванням макроекономічних прогнозів і задач бюджетної політики та спрямована на поступове досягнення на кінець 2022 року відношення обсягу державного боргу до ВВП на рівні не більш 43%.

"Після свого пікового значення у 69,2% в кінці 2016 року, держборг у відсотках до ВВП знизився до 52,3% на кінець 2018 року. Цей індикатор є одним із ключових для інвесторів, адже показує здатність країни повертати борги. Це, також, свідчить і про зменшення боргового навантаження на бюджет країни", - підкреслила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Стратегія з управління держборгом покликана продовжити таку динаміку.

Реалізація завдань Стратегії включає такі основні заходи:

- збільшення частки держборгу у національній валюті;

- залучення іноземних інвесторів до інвестування у гривневі ОВДП;

- подовження середнього строку до погашення державних цінних паперів і забезпечення рівномірного графіка погашення держборгу;

- здійснення операцій з активного управління держборгом для зменшення пікових навантажень на бюджет та стимулювання попиту на державні цінні папери;

- проведення роботи із забезпечення повноцінного доступу України на міжнародний ринок капіталу;

- подальше вдосконалення політики управління держборгом, шляхом створення та ефективного функціонування Агентства з управління державним боргом з використанням найкращих світових практик;

- збільшення довгострокового пільгового фінансування шляхом розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (зокрема, Світовим банком, МВФ, ЄБРР, ЄІБ) та країнами-партнерами.

Упровадження середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки, впевнені у Мінфіні, дозволить збільшити рівень прозорості політики управління державним боргом та підвищити її ефективність.

Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.