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Зниження цін на нафту та газ ще на $10 зупинить путіна – Трамп

05 серпня 2025, 19:53
Зниження цін на нафту та газ ще на $10 зупинить путіна – Трамп
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Президент США заявив, що економіка рф в жахливому стані.
Президент США Дональд Трамп зазначає, що зниження цін на енергетичні ресурси дозволить зупинити російсько-українську війну.
 
ро це він сказав у інтерв'ю CNBC.
 
"Якщо ціна на енергоносії достатньо знизиться, путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на енергоносії знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка в жахливому стані", - переконаний американський лідер.
 
Тим часом, на тлі заяв Трампа, світові ціни на "чорне золото" продовжують знижуватися. Станом на 16:06 за київським часом, американська нафта марки WTI подешевшала на 1 долар, до 65,29 долара за барель. Європейський нафтовий еталон Brent подешевшав на 85 центів, до 67,91 долара за барель.
 
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що збирається скоротити час, даний кремлівському диктатору путіну на те, щоб домовитися з Україною про припинення вогню.
Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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