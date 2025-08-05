Зниження цін на нафту та газ ще на $10 зупинить путіна – Трамп

Президент США заявив, що економіка рф в жахливому стані.

Президент США Дональд Трамп зазначає, що зниження цін на енергетичні ресурси дозволить зупинити російсько-українську війну.

ро це він сказав у інтерв'ю CNBC.

"Якщо ціна на енергоносії достатньо знизиться, путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на енергоносії знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка в жахливому стані", - переконаний американський лідер.

Тим часом, на тлі заяв Трампа, світові ціни на "чорне золото" продовжують знижуватися. Станом на 16:06 за київським часом, американська нафта марки WTI подешевшала на 1 долар, до 65,29 долара за барель. Європейський нафтовий еталон Brent подешевшав на 85 центів, до 67,91 долара за барель.