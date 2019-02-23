Зонд "Хаябуса-2" успішно зібрав зразки з поверхні Рюгу

Японське агентство аерокосмічних досліджень повідомило, що космічний апарат "Хаябуса-2" успішно зібрав зразки з 900-метрового астероїда Рюгу.

"Зонд опустився на поверхню Рюгу, зблизька вистрілив пятиграмовою танталовою "кулею" в усипаний валунами космічний камінь і зібрав шматочки викинутого матеріалу за допомогою спеціального "рогу", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням Naked Science.

Апарат "Хаябуса-2" був запущений в грудні 2014 року і прибув до Рюгу в червні 2018-го.

Головна мета "Хаябуса-2" - допомогти вченим вивчити ранню історію і розвиток Сонячної системи, а також те, яку роль могли зіграти в появі життя на Землі багаті вуглецем астероїди такі як Рюгу.

Отримані зразки являють собою ключовий момент у досягненні цієї мети. Матеріал Рюгу буде доставлений на Землю в спеціальній капсулі в грудні 2020 року. Вчені в лабораторіях по всьому світу зможуть ретельно вивчити ці зразки за допомогою більш просунутого обладнання - порівняно з тим, що вдалося розмістити на борту "Хаябуса-2".

Нагадаємо, що NASA збирається запустити на Марс перший корабель з екіпажем у 2033 році. За розрахунками, шлях в одну сторону займе близько 8 місяців, через що в замкнутому просторі корабля можуть виникати конфлікти, і вчені задумалися про те, як їх долати.