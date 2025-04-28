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ЗСУ під час російської атаки втратили Су-27: пілот катапультувався

28 квітня 2025, 13:15
ЗСУ під час російської атаки втратили Су-27: пілот катапультувався
Фото: ria.ru
Льотчика винищувача знайшли і доправили до медичного закладу.

В понеділок, 28 квітня, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ і відбиття повітряного нападу ворожих ударних дронів, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних сил.

Про це пресслужба ПС ЗСУ написали на Facebook-сторінці.

"Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу", - йдеться в пості. 

В повітряних силах додали, що пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. 

Наразі життю та здоров’ю пілота нічого не загрожує, стан стабільний.

Винищувач Су-27 це радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління. Розроблений в ДКБ Сухого, експлуатація в повітряних силах почалася в 1985 році, офіційно прийнятий на озброєння у 1990 році. 

Після розпаду СРСР вироблявся в росії.

Раніше ми писали, що українські Су-27 підривають мости, щоб заблокувати росіян під Бєлгородом.

 

війна в Україні

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