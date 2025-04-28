ЗСУ під час російської атаки втратили Су-27: пілот катапультувався
В понеділок, 28 квітня, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ і відбиття повітряного нападу ворожих ударних дронів, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних сил.
Про це пресслужба ПС ЗСУ написали на Facebook-сторінці.
"Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу", - йдеться в пості.
В повітряних силах додали, що пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики.
Наразі життю та здоров’ю пілота нічого не загрожує, стан стабільний.
Винищувач Су-27 це радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління. Розроблений в ДКБ Сухого, експлуатація в повітряних силах почалася в 1985 році, офіційно прийнятий на озброєння у 1990 році.
Після розпаду СРСР вироблявся в росії.
Раніше ми писали, що українські Су-27 підривають мости, щоб заблокувати росіян під Бєлгородом.