ЗРК Gepard найкраще збиває російські дрони – Ігнат

росія чи не щодня запускає групи безпілотників "Шахед" і найкраще збиває їх саме німецький зенітно-ракетний комплекс Gepard.

Про це йдеться в інтерв’ю речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Ворог запускає велику кількість БПЛА і в кожного з них завжди є своя ціль. Зокрема, ворог спрямовує дрони на якийсь військовий, інфраструктурний, стратегічний об'єкт. Не винятком була й масована атака на столицю 25 листопада", - заявив Ігнат.

Він додав, що таких об'єктів у Києві, які вони б хотіли уразити, повно.

Крім того, армія рф щмушує ЗСУ для відбиття цього удару витратити певний запас зенітних керованих ракет. Це вже друга, побічна мета - виснаження нашої ППО.

"40% БПЛА збили мобільні вогневі групи зенітками, стрілецькою зброєю, щось збили Gepard, Crotale, а щось міг збити винищувач", - додав речник ПС.

За словами Ігната, це для решти доводиться застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження у росіян теж є і тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА.

"На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard - це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії - 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами", - сказав український військовий.

Він вважає, що Україні потрібно більше таких комплексів та їхніх аналогів.

Нагадаємо, що тиждень тому росія здійснила наймасовішу атаку дронами по Києву: випущено більше 70 шахедів.