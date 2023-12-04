Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗРК Gepard найкраще збиває російські дрони – Ігнат

04 грудня 2023, 11:49
ЗРК Gepard найкраще збиває російські дрони – Ігнат
росія чи не щодня запускає групи безпілотників "Шахед" і найкраще збиває їх саме німецький зенітно-ракетний комплекс Gepard.

Про це йдеться в інтерв’ю речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. 

"Ворог запускає велику кількість БПЛА і в кожного з них завжди є своя ціль. Зокрема, ворог спрямовує дрони на якийсь військовий, інфраструктурний, стратегічний об'єкт. Не винятком була й масована атака на столицю 25 листопада", - заявив Ігнат. 

Він додав, що таких об'єктів у Києві, які вони б хотіли уразити, повно. 

Крім того, армія рф щмушує ЗСУ для відбиття цього удару витратити певний запас зенітних керованих ракет. Це вже друга, побічна мета - виснаження нашої ППО.

"40% БПЛА збили мобільні вогневі групи зенітками, стрілецькою зброєю, щось збили Gepard, Crotale, а щось міг збити винищувач", - додав речник ПС. 

За словами Ігната, це для решти доводиться застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження у росіян теж є і тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА.

"На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard - це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії - 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами", - сказав український військовий.

Він вважає, що Україні потрібно більше таких комплексів та їхніх аналогів.

Нагадаємо, що тиждень тому росія здійснила наймасовішу атаку дронами по Києву: випущено більше 70 шахедів.

 

дронишахедЗРК GepardІгнат

Останні матеріали

Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 12:46
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється