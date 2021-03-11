Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зросла кількість республіканців, які хочуть, аби Трамп ішов у президенти

Дональд Трамп залишається гіпотетичним переможцем на республіканських праймеріз, проте має менш як 50%, а отже, не є непереможним, - зазначив соціолог Марк Пенн. - Губернатор Рон Десантіс продовжує зміцнювати позиції, хоча як наступного кандидата його визнає обмежене коло виборців
Експрезидент США Дональд Трамп зберігає лідерство серед претендентів на президентських виборах від Республіканської партії у 2024 році.
Зросла кількість республіканців, які хочуть, аби Трамп ішов у президенти Фото: Great again
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Harvard CAPS та Harris Poll для The Hill наприкінці жовтня.
 
Трамп отримує підтримку 47% зареєстрованих республіканців і незалежних виборців на праймеріз, що на 37% більше, ніж у його найближчого суперника, губернатора Флориди Рона Десантіса, який займає другу позицію з 10%.
 
Жоден інший претендент не набирає двозначної цифри, а колишній віцепрезидент Майк Пенс посідає третє місце з 9%.
 
Ще 19% опитаних республіканців і незалежних сказали, що не визначилися з вибором.
 
"Дональд Трамп залишається гіпотетичним переможцем на республіканських праймеріз, проте має менш як 50%, а отже, не є непереможним, - зазначив соціолог Марк Пенн. - Губернатор Рон Десантіс продовжує зміцнювати позиції, хоча як наступного кандидата його визнає обмежене коло виборців".
 
Загалом схвально ставляться до Трампа 44% зареєстрованих виборців, негативно - 49%.
 
Щодо демократів, то президент Джо Байден заявив, що балотуватиметься вдруге, хоча багато хто припускає що 78-річний політик відмовиться від участі у виборах.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2021 12:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.