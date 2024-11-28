Зростання підтримки Китаєм росії погіршує його відносини з Європою – FT

Лідери країн Північної Європи і Балтії попереджають, що підтримка Пекіном москви має негативний вплив.

Зростаюча підтримка Китаєм росії шкодить відносинам Пекіна з Європою, вважають деякі лідери країн Північної Європи і Балтії, які також закликали ЄС терміново посилити свою реакцію на гібридну війну, зокрема, на диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

Китайське судно, причетне до пошкодження двох кабелів у Балтійському морі, наразі перебуває в міжнародних водах між Швецією і Данією, і це вже другий випадок за 13 місяців, коли судно з цієї країни підозрюють у завданні шкоди підводній інфраструктурі в цьому регіоні.

Про це пише Financial Times.

"Ми бачимо, що за росією все більше і більше стоїть Китай. Я занепокоєний. Я сподіваюся, що вони почули послання Європи. Це не дуже добре для відносин між Європою і Китаєм, якщо вони збільшать свою підтримку росії в боротьбі проти України", — заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Натомість Крістен Міхал, прем'єр-міністр Естонії повідомив на саміті Північних і Балтійських країн у Швеції, що підтримка Китаю росії у її війні проти України впливає на здатність Китаю вести бізнес з Європою й обмежує їхні дипломатичні можливості.

"Європа також постраждала від багатьох нещодавніх випадків саботажу та інших актів гібридної війни, таких як переправлення мігрантів через кордони, у багатьох з яких влада звинуватила росію", — йдеться в газеті.