Зростання цін на нафту стримує посилення пандемії в Азії

Інвестори як і раніше проявляють обережність у зв'язку з побоюваннями про те, що індійська мутація коронавірусу, що володіє більш високим ступенем передачі, пошириться на інші країни

Ціни на нафту незначно підвищилися в понеділок, 17 травня, після того, як перезапуск продуктопроводу Colonial в США послабив побоювання з приводу стабільності поставок палива, проте зростання цін стримують введені в Азії карантинні обмеження.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 68,77 за барель, що на 0,09% вище за ціну на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $65,47 за барель, що на 0,17% вище від підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,71 і $65,37 відповідно.

Дефіцит бензину, від якого страждає Східне узбережжя США, в неділю поступово зменшився: ще 1 тис. АЗС отримали паливо, оскільки система трубопроводів Colonial Pipeline довжиною 8 900 км оговталася від руйнівної кібератаки.

Інвестори як і раніше проявляють обережність у зв'язку з побоюваннями про те, що індійська мутація коронавірусу, що володіє більш високим ступенем передачі, пошириться на інші країни.

Деякі індійські штати заявили в неділю, що продовжать ізоляцію від COVID-19, щоб стримати пандемію, в результаті якої в країні вже загинуло понад 270 тис. людей. Є побоювання, що річний бюджет країни може впасти, оскільки в ньому не врахована руйнівна друга хвиля COVID-19.

У неділю Сінгапур попередив, що нові варіанти коронавірусу більш активно уражають дітей, тому місто-держава готується закрити цього тижня більшість шкіл. Японія оголосила надзвичайний стан ще в трьох префектурах, що сильно постраждали від пандемії.

"З огляду на зростання стурбованості щодо розповсюдження пандемї в Азії, очікується, що ціни на Brent цього тижня залишаться в торговому діапазоні, а підтримка очікується на рівні близько $63/бар.", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик товарного брокера Fujitomi Co.

Тим часом, енергетичні компанії США розширили парк бурових на п'ять одиниць - до 453 установок для видобутку нафти і природного газу протягом третього тижня поспіль. Більш високі ціни на сировину змушують деяких бурильників повертатися до свердловин, повідомила нафто-сервісна компанія Baker Hughes Co.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 68,42 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,83 долара за барель, що на 12 центів вище за рівень закриття торгів ($68,71).

Нагадаємо, що нафта дешевшає через спалах COVID-19 в Індії та Бразилії. Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 30 квітня, після досягнення шеститижневих максимумів напередодні, оскільки побоювання про більші обмеження в Індії і Бразилії, спрямовані на стримування пандемії, звели нанівець оптимістичні прогнози літнього попиту на паливо і відновлення економіки.