ЗСУ атакували дронами енергетичні об'єкти росії

Ймовірно, було атаковано газопереробний завод поблизу Астрахані.

В ніч на понеділок БпЛП атакували паливні та енергетичні об’єкти в Астраханській і Волгоградській областях рф.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив, що амрія України намагалися атакувати безпілотниками об’єкти в регіоні паливні та енергетичні об’єкти.

"Внаслідок падіння одного з дронів виникла пожежа, постраждалих немає", – констатував той.

Він не уточнив, який саме об’єкт постражда7

Проте російський Telegram-канал Baza писав про атаку на газопереробний завод поблизу Астрахані.

Крім того, "Росавіація" призупиняла польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульяновська, Владикавказа, Грозного і Махачкали.

Такі ж обмеження ввели в аеропорту Волгограда, де вночі мешканці писали про вибухи на нафтопереробному заводі і перебої з електропостачанням у місті.

Раніше глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка заявив, що удари по російських нафтопереробних заводах повинні зупинити виробництво пального, яким забезпечується російська армія.

Минулого тижня ми писали, що в Рязані зупинив роботу один із найбільших НПЗ рф після двох атак дронів.