Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ атакували дронами енергетичні об'єкти росії

03 лютого 2025, 08:37
ЗСУ атакували дронами енергетичні об'єкти росії
image: afp
Ймовірно, було атаковано газопереробний завод поблизу Астрахані.

В ніч на понеділок БпЛП атакували паливні та енергетичні об’єкти в Астраханській і Волгоградській областях рф.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив, що амрія України намагалися атакувати безпілотниками об’єкти в регіоні паливні та енергетичні об’єкти. 

"Внаслідок падіння одного з дронів виникла пожежа, постраждалих немає", – констатував той. 

Він не уточнив, який саме об’єкт постражда7 

Проте російський Telegram-канал Baza писав про атаку на газопереробний завод поблизу Астрахані. 

Крім того, "Росавіація" призупиняла польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульяновська, Владикавказа, Грозного і Махачкали.

Такі ж обмеження ввели в аеропорту Волгограда, де вночі мешканці писали про вибухи на нафтопереробному заводі і перебої з електропостачанням у місті.

Раніше глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка заявив, що удари по російських нафтопереробних заводах повинні зупинити виробництво пального, яким забезпечується російська армія.

Минулого тижня ми писали, що в Рязані зупинив роботу один із найбільших НПЗ рф після двох атак дронів.

 

війна в Українівтрати рф

Останні матеріали

Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється