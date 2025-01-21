ЗСУ атакували дронами Смоленський авіазавод рф

Підприємство бере участь у виробництві штурмовиків Су-25.

Сьогодні, 21 січня, в під атаку БпЛА потрапив російський авіаційний завод, на ньому виробляють літаки військового призначення.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при Раді безпеки і оборони України Андрія Коваленка написав в Telegram-каналі.

"Був атакований Смоленський авіаційний завод. Він бере участь у виробництві і модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25", - йдеться в дописі.

Керівник ЦПД додав, що завод також забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє рф зберігати боєздатність застарілих моделей літаків.

За його словами, він тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу рф, постачаючи компоненти або приймаючи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.

"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані", - додав Коваленко.

Вчора, 20 січня, ми писали, що дрони масовано атакували російську Казань.