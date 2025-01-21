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ЗСУ атакували дронами Смоленський авіазавод рф

21 січня 2025, 10:27
ЗСУ атакували дронами Смоленський авіазавод рф
Підприємство бере участь у виробництві штурмовиків Су-25.

Сьогодні, 21 січня, в під атаку БпЛА потрапив російський авіаційний завод, на ньому виробляють літаки військового призначення.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при Раді безпеки і оборони України Андрія Коваленка написав в Telegram-каналі. 

"Був атакований Смоленський авіаційний завод. Він бере участь у виробництві і модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25", - йдеться в дописі. 

Керівник ЦПД додав, що завод також забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє рф зберігати боєздатність застарілих моделей літаків.

За його словами, він тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу рф, постачаючи компоненти або приймаючи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.

"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані", - додав Коваленко. 

Вчора, 20 січня, ми писали, що дрони масовано атакували російську Казань.

 

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