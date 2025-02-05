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ЗСУ атакували єдиний у Краснодарському краї НПЗ

05 лютого 2025, 10:31
ЗСУ атакували єдиний у Краснодарському краї НПЗ
Фото: firtka.if.ua
В росії кажуть, що на резервуар упали уламки дрона.

В ніч на 5 лютого українські безпілотники атакували нафтобазу "Албашнафта", що в Краснодарському краї рф. 

Про це  повідомив губернатор краю Веніамін Кондратьєв. 

"В станиці Новомінській Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, їй присвоєно другий ранг складності... Пожежу локалізовано, попередньо - постраждалих немає", - заявив російський політик. 

російські каналі пишуть, що атаковано було нафтобазу ТОВ "Албашнефть", пожежу до ранку ще не загасили. 

Це єдиний НПЗ у станиці Новомінська Краснодарського краю і і його потужність дає змогу довести обсяг переробки до 320 тисяч тонн вуглеводневої сировини на рік.

Також нещодавно ЗСУ атакували дронами енергетичні об'єкти росії.

 

НПЗвійна в Українівтрати рф

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