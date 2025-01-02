Генштаб підтвердив черговий удар по російським військовим на Курщині.

Сьогодні, 2 січня, українські війська здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті Мар’їне, що на Курщині.

Про це пресслужба Генштабу написала в Telegram-каналі.

"2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті Мар’їне, Курська область", - йдеться в дописі.

Військові додлаи, що ЗСУ вжили необхідних заходів, аби мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", - наголосив Генштаб.

Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора.

"Слава Україні!", - написали українські військові.

Однак деталі не розголошуються.