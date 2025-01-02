ЗСУ атакували ракетами командний пункт армії рф у Курській області
Сьогодні, 2 січня, українські війська здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті Мар’їне, що на Курщині.
Про це пресслужба Генштабу написала в Telegram-каналі.
"2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті Мар’їне, Курська область", - йдеться в дописі.
Військові додлаи, що ЗСУ вжили необхідних заходів, аби мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.
"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", - наголосив Генштаб.
Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора.
"Слава Україні!", - написали українські військові.
Однак деталі не розголошуються.