ЗСУ будуть у Криму до середини 2023 року - генерал США

Збройні сили України вже до кінця року відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого, а вже до середини наступного року українські захисники можуть звільнити від російських загарбників Крим.

Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю виданню LRT у середу, 28 вересня.

Військовий спрогнозував подальший тиск на російські війська з боку ЗСУ. Він припускає, що окупованих міст буде менше.

"Я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - заявив він.

Раніше також повідомлялось, що США закликали своїх громадян покинути росію.