НОВИНИЗбройні сили України вже до кінця року відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого, а вже до середини наступного року українські захисники можуть звільнити від російських загарбників Крим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ будуть у Криму до середини 2023 року - генерал США
Бен Ходжес. Фото: stripes.com
Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю виданню LRT у середу, 28 вересня.
Військовий спрогнозував подальший тиск на російські війська з боку ЗСУ. Він припускає, що окупованих міст буде менше.
"Я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - заявив він.
Раніше також повідомлялось, що США закликали своїх громадян покинути росію.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 09 2022 18:11 МЕДІА
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання
- ЄБРР погіршив прогноз щодо економіки України у 2023 році
СТАТТІ