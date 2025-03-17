ЗСУ дронами атакували паливно-енергетичний комплекс в росії

Інтенсивність ударів безпілотниками невпинно зростає.

Сьогодні, 17 березня, БпЛА атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області рф.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив у Телеграм-каналі.

"В Астраханській області рф невідомі дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу", - йдеться в дописі.

Коваленко додав, що інтенсивність роботи невідомих дронів зростає.

Зранку ми також повідомляли, що вночі російська авіація "тікала" через атаку дронів.