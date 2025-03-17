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ЗСУ дронами атакували паливно-енергетичний комплекс в росії

17 березня 2025, 11:45
ЗСУ дронами атакували паливно-енергетичний комплекс в росії
image: afp
Інтенсивність ударів безпілотниками невпинно зростає.

Сьогодні, 17 березня, БпЛА атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області рф.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив у Телеграм-каналі.

"В Астраханській області рф невідомі дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу", - йдеться в дописі. 

Коваленко додав, що інтенсивність роботи невідомих дронів зростає.

Зранку ми також повідомляли, що вночі російська авіація "тікала" через атаку дронів.

 

війна в Українівтрати рф

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