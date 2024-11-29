ЗСУ могли атакувати корабель в порту Туапсе – соцмережі

Після вибухів в ніч проти 29 листопада видно задимлення в порту російського Туапсе.

В результаті атаки міг бути уражений великий російський десантний корабель.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Кримський вітер.

Канал опубліквав кадри порту Туапсе Краснодарського краю, де видно, що на одному з причалів фіксується задимлення.

Telegram-канал пише, що причал обладнаний кранами для завантаження цивільних суден.

Але 20 листопада супутникові знімки SantinelHub показали, що там пришвартувався судно довжиною 135 метрів, що могло бути великим десатним кораблем.

"Це відповідає класу російських військових кораблів ВДК ін. 11711 Іван Грен. Такий ВДК у Чорному морі сьогодні один - Петро Моргунов зі складу Північного флоту рф", - йдеться в повідомленні.

Петро Моргунов в лютому 2022 року прибув для посилення Чорноморського флоту рф, а раніше постійно базувався в порту Новоросійська.

Зранку, 29 листопада, Міноборони рф заявило про атаку 50 дронів на п’ять областей.