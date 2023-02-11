ЗСУ може розпочати контрнаступ на півдні України — The New York Times

Українська армія може розпочати свій контрнаступ на півдні країни і найбільш імовірним напрямом може стати Мелітополь у Запорізькій області.

Журнал The New York Times опублікував статтю, в якій наголошується, що окуповане росією місто розташоване на перетині двох важливих автострад та критичної залізничної гілки. І тому Мелітополь вкрай важливий для постачання росією сил на півдні.

В разі успішного прориву ЗСУ контроль росії над Херсонською областю буде сильно ослаблений, написали журналісти.

До речі, наразі більшість окупованої території перебуває в межах досяжності ракет HIMARS і тому це змусило окупантів перемістити склади, командні центри та інші критичні запаси далі за фронт.

"Без ліній постачання зі сходу російське підкріплення зможе прибувати тільки з Криму набагато довшим маршрутом, який також знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS", - пише NYT.

Раніше ми писали, росія готує насильницький наступний етап у війни — NYT.