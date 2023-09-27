ЗСУ, можливо, досягли північної околиці Новопрокопівки поблизу Токмака – ISW

Збройні сили України продовжують наступальні операції на заході Запорізької області, можливо, досягли північної околиці Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Про це йдеться в звіті ISW.

"російська сторона досі безпосередньо не відповіла на заяву джерела, імовірно пов'язаного з Повітряно-десантними військами росії, про те, що станом на 24 вересня ЗСУ контролюють половину села Вербове", пише інститут.

Аналітики додають, що вони теж не виявили свідчень такого просування України.

Крім того підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії армії рф продовжують дислокуватися в Токмаку.

"Це свідчить про те, що російське командування не укомплектувало ешелоновану оборону на півдні України", - вважають в ISW.

Також днями стало відомо, що бійці 3-го батальйону 71-го мотострілецького полку були залучені в сутичку з військовою поліцією 70-го мотострілецького полку в окупованому Токмаку.

На думку аналітиків, розгортання цих полків під Токмаком дає змогу припустити, що елементи тих самих російських з'єднань і частин, що обороняються на передових позиціях, утримують позиції, імовірно, в меншій кількості в наступних оборонних лініях.

"Цілком можливо, що непомічені елементи інших російських частин і з'єднань утримують позиції на тилових оборонних позиціях, хоча нинішня готовність російських сил до утримання позицій на лінії фронту говорить про те, що це малоймовірно", - пишуть аналітики ISW.

Раніше ми писали, що путін наказав Шойгу до жовтня зупинити контрнаступ ЗСУ.