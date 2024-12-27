Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ не дали росіянам висадитися на острів Козацький

27 грудня 2024, 19:02
ЗСУ не дали росіянам висадитися на острів Козацький
Українські військові встановлюють державний прапор на деокупованому острові Зміїний, 7 липня 2022 року Фото: Речник керівника Одеської ОВА Сергій Братчук
За останню добу на півдні фронту було знищено майже 150 російських військових.

Армія рф намагалася висадитися на острів Козацький на Дніпрі в Херсонській області, однак Сили оборони відкинули ворога і завдали йому втрат.

Про це сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону, цитує Укрінформ.

"Щодо Придніпровського чи Херсонського напрямку, ворог продовжує там штурмові дії і обстріли. За минулу добу він продовжував намагання висадитись на острів Козацький, проте успіху не зазнав, поніс втрати і висадитись не зміг. Несе втрати в техніці, зокрема, в човнах, плавзасобах та особовому складі", - заявив Волошин. 

Він додав, що на Времівському напрямку було дещо менше штурмів, але вони були не менш запеклими, ніж у минулі дні. 

За його словами, окупанти намагаються проводити штурмові дії малими групами піхоти за підтримки бойової техніки, танків, авіації й безпілотних літальних апаратів.

Полковник додав, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках російська армія продовжує активно проводити повітряну та інженерну розвідки. 

Крім того, росіяни готують штурмові групи для активізації у найближчі терміни штурмових дій, обстрілів та ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

Волошин сказав, що загалом впродовж минулої доби на півдні фронту було знищено майже 150 російських військовослужбовців, кілька одиниць техніки і танків.

 
війна в Україніострів Козацький

Останні матеріали

Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється