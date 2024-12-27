ЗСУ не дали росіянам висадитися на острів Козацький

За останню добу на півдні фронту було знищено майже 150 російських військових.

Армія рф намагалася висадитися на острів Козацький на Дніпрі в Херсонській області, однак Сили оборони відкинули ворога і завдали йому втрат.

Про це сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону, цитує Укрінформ.

"Щодо Придніпровського чи Херсонського напрямку, ворог продовжує там штурмові дії і обстріли. За минулу добу він продовжував намагання висадитись на острів Козацький, проте успіху не зазнав, поніс втрати і висадитись не зміг. Несе втрати в техніці, зокрема, в човнах, плавзасобах та особовому складі", - заявив Волошин.

Він додав, що на Времівському напрямку було дещо менше штурмів, але вони були не менш запеклими, ніж у минулі дні.

За його словами, окупанти намагаються проводити штурмові дії малими групами піхоти за підтримки бойової техніки, танків, авіації й безпілотних літальних апаратів.

Полковник додав, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках російська армія продовжує активно проводити повітряну та інженерну розвідки.

Крім того, росіяни готують штурмові групи для активізації у найближчі терміни штурмових дій, обстрілів та ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

Волошин сказав, що загалом впродовж минулої доби на півдні фронту було знищено майже 150 російських військовослужбовців, кілька одиниць техніки і танків.