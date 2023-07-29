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ПОЛІТИКА

ЗСУ обстрілюють позиції окупантів ракетами з Північної Кореї – FT

29 липня 2023, 08:55
ЗСУ обстрілюють позиції окупантів ракетами з Північної Кореї – FT
Судячи з маркування, більшість із них було зроблено у 1980-х та 1990-х роках.

Бійці ЗСУ обстрілювали російські позиції ракетами, виготовленими у Північній Кореї. 

Про це повідомляє видання Financial Times.

Йдеться про боєприпаси для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Північнокорейські ракети мають погану репутацію в українських військових через низьку надійність: вони часто не розриваються і "іноді роблять божевільні речі". Через ці "божевільні речі" рекомендується триматися подалі від ракетної установки, коли вона веде вогонь північнокорейськими боєприпасами. Судячи з маркування, більшість із них було зроблено у 1980-х та 1990-х роках.

Як вони потрапили до бійців ЗСУ? Українські військові кажуть, що ракети були "захоплені" з корабля "дружньою" країною і потім доправлені до України. Міністерство оборони України запропонувало версію, що корейські боєприпаси – це трофеї, здобуті у росіян.

Журналісти Financial Times вважають дуже малоймовірним, що КНДР постачає зброю Україні безпосередньо, оскільки Пхеньян підтримує повномасштабне вторгнення росії.

Незважаючи на проблеми з надійністю, за свідченням Financial Times, українці із задоволенням користуються корейськими боєприпасами, оскільки їм потрібна кожна ракета, яку можуть дістати.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них.

війнаКНДРракетиЗСУ

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