ЗСУ отримали 98% обіцяної техніки від НАТО – Столтенберг

Країни НАТО навчили і забезпечили обладнанням загалом 9 бронетанкових бригад ЗСУ та надали Україні майже усі обіцяні бойові машини та обладнання.

Таку заяву сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це він написав в Twitter.

"Вже поставили понад 98% обіцяних Україні бойових машин. Це близько 1550 бронемашин, 230 танків та інше обладнання, включно із величезною кількістю боєприпасів", - сказав генсек.

Єсн Столтенберг назвав безпрецедентною допомогу Україні від альянсу країн Європи і Північної Америки.

Союзники із НАТО також навчили та забезпечили обладнанням загалом 9 українських бронетанкових бригад.