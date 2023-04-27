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ЗСУ отримали 98% обіцяної техніки від НАТО – Столтенберг

27 квітня 2023, 15:00
ЗСУ отримали 98% обіцяної техніки від НАТО – Столтенберг
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Країни НАТО навчили і забезпечили обладнанням загалом 9 бронетанкових бригад ЗСУ та надали Україні майже усі обіцяні бойові машини та обладнання.

Таку заяву сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це він написав в  Twitter.

"Вже поставили понад 98% обіцяних Україні бойових машин. Це близько 1550 бронемашин, 230 танків та інше обладнання, включно із величезною кількістю боєприпасів", - сказав генсек. 

Єсн Столтенберг назвав безпрецедентною допомогу Україні від альянсу країн Європи і Північної Америки.

Союзники із НАТО також навчили та забезпечили обладнанням загалом 9 українських бронетанкових бригад.

За рік країни НАТО надали Україні $120 млрд допомоги.
НАТОУкраїнаСтолтенберг

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