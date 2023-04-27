ЗСУ отримали 98% обіцяної техніки від НАТО – Столтенберг
Таку заяву сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Про це він написав в Twitter.
"Вже поставили понад 98% обіцяних Україні бойових машин. Це близько 1550 бронемашин, 230 танків та інше обладнання, включно із величезною кількістю боєприпасів", - сказав генсек.
Єсн Столтенберг назвав безпрецедентною допомогу Україні від альянсу країн Європи і Північної Америки.
Союзники із НАТО також навчили та забезпечили обладнанням загалом 9 українських бронетанкових бригад.За рік країни НАТО надали Україні $120 млрд допомоги.