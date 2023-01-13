ЗСУ отримали десятки тисяч українських мін

Головною особливістю удосконаленої українськими фахівцями міни для озброєння радянських стандартів є збільшення кількості смертоносних уламків під час вибуху.

Перші партії уламкових мін калібром 82 мм, виготовлення яких Укроборонпром налагодив на потужностях іноземних партнерів, уже надійшли на фронт.

Про це сказала представник державного концерну Наталія Сад, повідомляє Укрінформ у п'ятницю, 13 січня.

За її словами, вперше за 31 рік незалежності Україна налагодила виготовлення власної 82 мм міни. Щоб убезпечити виробничий цикл та трудові колективи, виробництво розгорнули на потужностях країн-партнерів.

Головною особливістю удосконаленої українськими фахівцями міни для озброєння радянських стандартів є збільшення кількості смертоносних уламків під час вибуху.

"Нам вдалося збільшити кількість осколків у 2-2,5 разу. Під час випробувань на щитовій мішені за п'ять метрів від епіцентру вибуху ми нарахували майже 460 осколків, тоді як штатна радянська міна має 198 фрагментів. елементів ураження також було в рази більше. Отже, українська міна, призначена для ураження живої сили супротивника на відстані 4500 метрів, буде більш ефективною", – пояснила Сад.

За її словами, хоча про виробництво мін повідомили нещодавно, насправді це сталося дещо раніше, і ЗСУ вже встигли відвантажити десятки тисяч нових мін. Вони добре себе зарекомендували у бойових умовах.

"Зараз ми говоримо про нарощування обсягів виробництва для того, щоб повністю покрити потреби наших Збройних сил у цьому типі боєприпасів", – запевнила представниця Укрборонпрому.

За її словами, добре зарекомендували себе на фронті нові снаряди радянських калібрів 122 мм і 152 мм, які нещодавно стали виробляти в Україні, а також із залученням потужностей країн-членів НАТО. Обсяги їх виготовлення також зростають. Завдання – за рахунок власного виробництва забезпечувати левову частку потреб Сил оборони у таких снарядах.