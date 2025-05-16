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ПОЛІТИКА

ЗСУ отримали новий дрон: стійкий до РЕБ і здатний вражати бронетехніку

16 травня 2025, 14:43
ЗСУ отримали новий дрон: стійкий до РЕБ і здатний вражати бронетехніку
image: afp
Додається, що новий комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.

Безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15" кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ Міністерство оборони України. 

Про це повідомило оборонне відомство з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Йдеться, що "веспа" з італійської перекладається як "оса".

"Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо", - розповіли у міністерстві.

Додається, що новий комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.

Нагадаємо, польські військові невдовзі поповнять арсенал ударними безпілотниками Warmate — саме такими, які вже довели свою ефективність під час бойових дій в Україні.

війнадронибронетехнікаЗСУРЕБ

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