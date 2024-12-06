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ЗСУ отримали першу партію ракет-дронів "Пекло"

06 грудня 2024, 15:24
ЗСУ отримали першу партію ракет-дронів
image: afp
Ця зброя має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км.

Сили оборони України отримали першу партію ракет-дронів "Пекло". Їх ЗСУ передав президент Володимир Зеленський.

Про це президент написав в Telegram-каналі.

"Дрон-ракета "Пекло". Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування", - йдеться в дописі.

Він також подякував кожному і кожній, хто був залучений оборонного виробництва, та чий внесок допомагає Україні битися.

Дрони-ракети "Пекло" у своєму арсеналі вже мають п'ять успішних застосувань.

Відомо, що ця ракета-безпілотник має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину. Інші характеристики новітньої зброї.

 
війна в Україніракета-дрон Пекло

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