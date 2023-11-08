ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували дані росіян, які повідомили про перекидання українськими військовими обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області.

Про це йдеться в звіті ISW.

"російські джерела заявляють, що українські війська перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області та продовжують більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції за участю легкого піхотного угруповання приблизно батальйонного розміру", - написано в звіті.

В ISW додали, що російські воєнкори збільшили знімок, на якому нібито знято український гусеничний десантний транспорт, який перевозить бойову машину піхоти на східний берег біля села Кринки, 30 км від Херсона і 2 км від Дніпра.

Інші воєнкори вчора писали, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок і збільшили окремі кадри, де нібито видно знищений західний бронетранспортер-амфібія у невстановленому місці на східному березі.

Деякі з російських військових кореспондентів стверджували, що один або два українських БТРа перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші вєнкори відзначали, що українські війська перекинули в цей район кілька бронетранспортерів.

Також російські інформатори стверджують, що більше 300 українських військових знаходяться на східному березі в районі Кринок, і що українські сили утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

Кілька сотень українських військових діють на всьому східному березі Херсонської області, сказав один з воєнкорів.

Експерти ISW, посилаючись на російських військових блогерів пишуть, що бойові зіткнення тривають поблизу Кринок і поблизу Пойми, а також коло Піщанівки, Підстепного, але нібито спроби українських військ просунутися вперед 6 і 7 листопада не були особливо масштабними в порівнянні з попередніми днями.

Вчора в Інституті вивченни війни заявили, що ЗСУ розширили контроль над позиціями на Лівобережній Херсонщині.