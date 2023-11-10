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ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка – ISW

10 листопада 2023, 08:19
ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка – ISW
Збройні сили України перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км від міста Херсона) щонайменше в двох районах.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"Українські війська станом на вчора встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту на північ від Олешок", - заявив заступник Керівника Офісу Президента України Офіційне  Роман Машовець.

Вчора також російські військові блогери заявили, що українські війська встановили контроль над новими позиціями в Кринках і вели штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту. 

російський військовий блогер стверджує, що є інформація про те, що українські сили просунулися до лісових масивів на південь від Кринок.

Решта блогерів писали, що українські війська також атакували поблизу Пойми, Піщанівки і Підстепного, та намагаються закріпити позиції між Підстепним і Козачими Лагерями.

"російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в Херсонській області, одночасно проводячи оборонні операції в Запорізькій області та підтримуючи інші наступальні дії на сході України", - йдеться в звіті. 

В ISW додали, що що нині незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра. 

Днямий в Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини.

 

ЗСУISWНова КаховкаОлешки

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