ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка – ISW

Збройні сили України перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км від міста Херсона) щонайменше в двох районах.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"Українські війська станом на вчора встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту на північ від Олешок", - заявив заступник Керівника Офісу Президента України Офіційне Роман Машовець.

Вчора також російські військові блогери заявили, що українські війська встановили контроль над новими позиціями в Кринках і вели штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту.

російський військовий блогер стверджує, що є інформація про те, що українські сили просунулися до лісових масивів на південь від Кринок.

Решта блогерів писали, що українські війська також атакували поблизу Пойми, Піщанівки і Підстепного, та намагаються закріпити позиції між Підстепним і Козачими Лагерями.

"російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в Херсонській області, одночасно проводячи оборонні операції в Запорізькій області та підтримуючи інші наступальні дії на сході України", - йдеться в звіті.

В ISW додали, що що нині незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра.

Днямий в Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини.