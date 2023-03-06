У Повітряних силах підтвердили відрядження двох українських пілотів до Сполучених Штатів Америки.

Двоє українських пілотів відбули до США для аналізу навичок українських льотчиків і потреб потенційної навчальної бази з підготовки управлінням сучасними літаками, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Йдеться в телемарафоні.

"Мова про двох пілотів... (У США) аналізують готовність українських льотчиків, їхній бойовий досвід, їхні знання для того, щоб концептуально зрозуміти, скільки часу знадобиться, які треба витратити навчально-матеріальні засоби, яку базу обрати для потенційного майбутнього навчання пілотів на тому типі літака, який буде визначено і який буде оголошено", - додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Наразі літак F-16 розглядається як найбільш вірогідний для того, щоб стати основним бойовим літаком Повітряних сил у майбутньому, нагадав Юрій Ігнат.

Нещодавно стало відомо, що перші пілоти з України прибули в США для для навчання на симуляторі F-16.