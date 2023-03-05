Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Перші пілоти з України прибули в США для для навчання на симуляторі F-16 – NBC

05 березня 2023, 08:52
Перші пілоти з України прибули в США для для навчання на симуляторі F-16 – NBC
Фото: naked-science
Незабаром до них можуть приєднатися інші їхні колеги-пілоти.

Двоє українських пілотів наразі перебувають у Сполучених Штатах і навчаються управлінню на симуляторах, що крім іншого, передбачають відпрацювання навиків управління винищувачами F-16.

Про це повідомляє американський канал NBC з посиланням на двох чиновників Конгресу. Вони також додали, що влада США схвалила візит до США ще 10 українських пілотів вже цього місяця.

Прибуття перших двох пілотів знаменує собою перший такого роду випадок. Офіційні особи сказали, що ці зусилля мають подвійну мету: покращити навички льотчиків і оцінити, скільки часу може зайняти відповідна програма навчання.

"Програма спрямована на оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали", — сказав представник адміністрації. 

Двоє чиновників адміністрації підкреслили, що це не навчальна програма, і сказали, що українці не будуть керувати літаками під час перебування в США.  

Пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати польоти на різних типах літаків. 

Офіційний представник Колін Каль заявив комітету Палати представників у справах збройних сил, що США не ухвалювали рішення про надання F-16 і не мали союзників і партнерів США.  

Але він також сказав, що США "не розпочали навчання на F-16" і що терміни поставки F-16 "по суті такі самі", як і графік навчання, приблизно 18 місяців.  

"Тож ви фактично не заощадите собі час, розпочавши навчання на ранній стадії", — сказав Каль, який є заступником міністра оборони з питань політики. "І оскільки ми не прийняли рішення надати F-16, а також наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчати на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають". 

Інші офіційні особи з питань оборони США заявили, що навчання може бути скорочено до шести-дев'яти місяців.  

"Ознайомлювальний захід — це, по суті, обговорення між персоналом ВПС і спостереження за тим, як працюють ВПС США. Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським пілотам стати ефективнішими пілотами та краще порадити їм, як розвивати власні здібності", - заявили вони.

Представник оборонного відомства додав, що немає найближчих планів щодо збільшення кількості пілотів, крім двох, які зараз перебувають у Тусоні, але сказав, що "ми не закриваємо двері для майбутніх можливостей".

Раніше повідомлялось, що Польща також готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

СШАвійнанавчанняF-16пілоти

Останні матеріали

Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Політика
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється