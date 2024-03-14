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У ЗСУ почались ротації – Сирський

14 березня 2024, 17:02
У ЗСУ почались ротації – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив про запуск процесу ротацій і заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій.

Про це Сирський написав на Facebook-сторінці. 

"Позитивом є те що, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів", - йдеться в дописі. 

Головнокомандувач розказав про свій візит на Запорізький напрямок і запевнив, що в ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад.

Нагадаємо, що на початку лютого президент України призначив нового Головнокомандувача ЗСУ.

 

СирськийротаціїЗСУ

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