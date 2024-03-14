У ЗСУ почались ротації – Сирський
Про це Сирський написав на Facebook-сторінці.
"Позитивом є те що, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів", - йдеться в дописі.
Головнокомандувач розказав про свій візит на Запорізький напрямок і запевнив, що в ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад.
Нагадаємо, що на початку лютого президент України призначив нового Головнокомандувача ЗСУ.