ЗСУ почали використовувати дрони на оптоволокні з дальністю 20 км
На фронті з’явились безпілотні комплекси на оптоволокні із дистанцією ураження 20 км і вони вже працюють.
Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає Генштаб.
Головнокомандувач сказав, що дрони нарешті зрівнялись із часткою уражень з артилерією.
За березень з їх допомогою було уражено більше 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому.
"Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів.
Окрема увага – протидії безпілотним системам противника. Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. Значно збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії", - заявив Сирський.
Раніше ми писали, що українці змінюють бойові стратегії за допомогою FPV-дронів.