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ЗСУ почали використовувати дрони на оптоволокні з дальністю 20 км

05 квітня 2025, 17:47
ЗСУ почали використовувати дрони на оптоволокні з дальністю 20 км
Wikipedia
За березень з їх допомогою було уражено більше 77 тисяч цілей рф.

На фронті з’явились безпілотні комплекси на оптоволокні із дистанцією ураження 20 км і вони вже працюють. 

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає Генштаб

Головнокомандувач сказав, що дрони нарешті зрівнялись із часткою уражень з артилерією.

За березень з їх допомогою було уражено більше 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому.

"Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів.

Окрема увага – протидії безпілотним системам противника. Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. Значно збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії", - заявив Сирський. 

Раніше ми писали, що українці змінюють бойові стратегії за допомогою FPV-дронів.

 

дронивійна в Україні

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