ЗСУ почали використовувати дрони на оптоволокні з дальністю 20 км

За березень з їх допомогою було уражено більше 77 тисяч цілей рф.

На фронті з’явились безпілотні комплекси на оптоволокні із дистанцією ураження 20 км і вони вже працюють.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає Генштаб.

Головнокомандувач сказав, що дрони нарешті зрівнялись із часткою уражень з артилерією.

За березень з їх допомогою було уражено більше 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому.

"Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів.

Окрема увага – протидії безпілотним системам противника. Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. Значно збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії", - заявив Сирський.

Раніше ми писали, що українці змінюють бойові стратегії за допомогою FPV-дронів.