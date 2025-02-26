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ЗСУ почали збивати "шахеди" FPV-дронами

26 лютого 2025, 19:21
ЗСУ почали збивати
Війна це постійна технологічна гонитва.

Україна на кожну дію російських агресорів застосовує свої контрзаходи і тепер на більшу кількість "шахедів" наші військові відповіли FPV-дронами. 

Про це повідомив в інтерв'ю командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський.

"Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати "шахеди" FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва", – сказав Сухаревський.

Коли армія рф почала активно використовувати "шахеди", то в Україні швидко створили тисячі мобільних вогневих груп, які продемонстрували свою високу ефективність, але росіяни змінили тактику, вдосконалюють БпЛА, змінюючи їхні висоти і способи застосування.

За словами командувача, війна перетворюється на постійну технологічну гонитву, де кожна нова операція передбачає врахування численних розвідданих.

"Кожна наша операція – це момент врахування різноманітних розвідданих: що стосується РЕБу, що стосується їхньої ППО, що стосується захищеності об'єктивної, пасивного захисту", - додав Сухаревський.

Також військови вважає, що кожного разу, коли "палає на росії", – це не просто випадковість або вибіркова ситуація, а результат дуже серйозного планування і математичних розрахунків.

"Над результатом працюють сотні розумних, часто геніальних людей. В першу чергу – дуже досвідчених офіцерів", – резюмував полковник.

Нагадаємо, що з більше сотні БпЛА рф зранку - ворожі дрони атакували Київську область: є загибла та поранені.

 

війна в Україні

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