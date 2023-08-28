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ЗСУ повністю звільнили Роботине – Міноборони

28 серпня 2023, 09:44
ЗСУ повністю звільнили Роботине – Міноборони
Збройні сили України повністю деокупували село Роботине в Запорізькій області.

Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного марафону новин. 

"На півдні ми здійснюємо наступ. Це основний наш напрямок наступу. По Запорізькій і Херсонській областях ворог знаходиться в обороні. Ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки", - заявила Маляр.

Вона додала, що мова йде про напрямки Новоданилівки і Новопрокопівки, а також Малої Токмачки і Очеретуватого.

"Це ті напрямки, по яких зараз просуваються наші сили, попри шалений опір ворога", − сказала заступниця міністра оборони.

Маляр також повідомила, що українські війська минулого тижня звільнили 1 квадратний км на Бахмутському напрямку.

ЗСУРоботине

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