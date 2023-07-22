ЗСУ "пробиваються" через російську оборону – Блінкен
Про це Блінкен розказав на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, передає Голос Америки.
"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми й приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін" - заявив держсекретар.
США від самого початку говорили, що це буде важко, додав Блінкен.
"Ви, напевно, чули, і багато людей говорили, що росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", - підсумував він.
Нагадаємо, що в середині місяця Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю.