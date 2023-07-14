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ПОЛІТИКА

Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю

14 липня 2023, 11:08
Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю
Фото: Укрінформ
Сторони залишаються в розбіжностях навколо низки питань.

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів "відверті і конструктивні" переговори з головним китайським дипломатом Ван І в четвер, 13 липня, у столиці Індонезії. Це чергова зустріч, спрямована на управління конкуренцією між двома країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Під час другої зустрічі з Ван І менш ніж за місяць Блінкен порушив питання про ймовірну причетність Китаю до кібератак через день після того, як Microsoft заявила, що китайські хакери зламали електронні поштові скриньки урядових установ США. Тим часом Ван вказав на те, що він назвав "втручанням" США у справи Китаю.

"Відверті та конструктивні дискусії" охопили як сфери розбіжностей, так і потенційної співпраці, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Зустріч була частиною постійних зусиль, спрямованих на підтримку відкритих каналів зв'язку для роз'яснення інтересів США з широкого кола питань і відповідального управління конкуренцією шляхом зменшення ризику неправильного сприйняття і прорахунків", - пояснив Міллер.

За його словами, провідний американський дипломат також наголосив на важливості "підтримки миру і стабільності через Тайванську протоку".

Ван сказав Блінкену, що ключем до повернення відносин "на правильний шлях" є практичні дії, і заявив, що Сполучені Штати повинні "зайняти раціональну і прагматичну позицію, піти назустріч" Пекіну, повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

"Сполучені Штати повинні утриматися від безглуздого втручання у внутрішні справи Китаю, не ставити під загрозу суверенітет і територіальну цілісність Китаю, припинити придушення китайської економіки, торгівлі і технологій, а також скасувати незаконні і необґрунтовані санкції проти Китаю", - процитували в МЗС Вана.

Обидві сторони заявили, що домовилися підтримувати зв'язок.

Минулого місяця Блінкен зустрівся з Ван І у Пекіні. Візит Блінкена до Китаю був спрямований на пом'якшення інтенсивного суперництва між державами, які також є двома найбільшими економіками світу.

Міністр фінансів США Джанет Єллен відвідала Китай на початку цього місяця, а наступного тижня відбудеться візит представника з питань клімату Джона Керрі.

Посол Китаю в США провів рідкісну зустріч в Пентагоні в середу, 12 липня, з високопоставленим посадовцем американського оборонного відомства. Переговори відбулися на тлі критики з боку США небажання Китаю брати участь у військових комунікаціях.

Аналітики розглядають ці зустрічі як частину зусиль, спрямованих на те, щоб прокласти шлях до переговорів між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше цього року, але напруженість залишається високою.

Обидві сторони залишаються в розбіжностях із низки питань торгівлі, безпеки і геополітики.

БлінкенКитайзустріч

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