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ЗСУ продовжують контрнаступ і за добу просунулися вперед – ISW

26 липня 2023, 10:12
ЗСУ продовжують контрнаступ і за добу просунулися вперед – ISW
Українські війська продовжували контрнаступ щонайменше на 3-ьох ділянках фронту і вчора липня просунулися вперед.

Про це мовиться в щоденному аналітичному огляді Інституту вивчення війни.

"На кадрах із геолокацією, опублікованих 25 липня, видно, що українські сили домоглися тактично важливих успіхів на південь від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) і Бердянському (прикордонний район Запорізької-Донецької області) напрямках", - йдеться в огляді.

Українські сили просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського і при цьому російські джерела стверджували, що українські сили трохи просунулися на захід від Оріхова, додали в ISW.

В огляді із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр повідомляють, що темпи загибелі російських військ у 8 разів вищі, ніж українських, неподалік Бахмута та в 5,3 раза більші на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

За оцінками ISW, опублікованими раніше, українські контрнаступальні операції спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає особовий склад ЗСУ завдяки повільнішому темпу просування за умови поступового виснаження російської живої сили та техніки.

Вчора ISW писало, що військові аналітики пояснили, навіщо путін написав статтю про вихід росії із "зернової угоди".
ЗСУконтрнаступISW

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