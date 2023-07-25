Матеріали:
Теми:

Військові аналітики пояснили, навіщо путін написав статтю про вихід росії із "зернової угоди" – ISW

25 липня 2023, 11:07
Військові аналітики пояснили, навіщо путін написав статтю про вихід росії із
Фото: з вільного доступу
Стаття путіна з'явилася після виходу росії із "зернової угоди та атак, наслідок яких було знищено десятки тисяч тонн українського зерна.

владімір путін намагається пом'якшити шкоду, завдану позиціям росії в Африці та його власній репутації після виходу рф із "зернової угоди", атак на українські зернові і портові об'єкти та неможливості особисто взяти участь у саміті БРІКС через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт. Саме для цього він опублікував 24 липня статтю, в якій пояснює вихід росії із "зернової угоди".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

 У своїй статті путін окреслив цілі рф щодо встановлення партнерських відносин з Африкою та закликав до продовження "традиційно тісної співпраці на світовій арені", йдеться у звіті інституту.

Зазначається, що путін також наголосив на важливості "безперебійного постачання продовольства" для "підтримки політичної стабільності африканських держав", звинувативши колективний Захід у використанні "зернової угоди" у своїх фінансових інтересах.

"Стаття путіна з'явилася після виходу росії із "зернової угоди та атак, внаслідок яких було знищено десятки тисяч тонн українського зерна та об'єкти, які необхідні для транспортування зерна до районів Африки, які значною мірою залежать від українського зерна. путін також, ймовірно, намагається пом'якшити втрачену вигоду і збентеження від неможливості особисто взяти участь у саміті БРІКС у Південній Африці через ордер на арешт, виданий МКС", - йдеться у звіті інституту.

 

терористПутінзернова угодавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що робитиме росія. Герасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Політика
Що робитиме росія. Герасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Переклад iPress – 25 липня 2023, 15:27
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Cуспільство
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Переклад iPress – 25 липня 2023, 12:39
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Політика
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2023, 01:15
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється