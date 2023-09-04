ЗСУ просунулися під Бахмутом та на Запоріжжі – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили просування українських захисників під Бахмутом і на заході Запорізької області.

Про це йдеться в звіті ISW.

"Українські війська продовжили контрнаступальні операції і 3 вересня просунулися вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку", - йдеться в щоденному звіті.

В ISW додали, що геолокаційні дані за 2 і 3 вересня вказують на те, що українські сили контролюють південну частину Кліщіївки. Речник Таврійського угруповання українських військ Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли успіхів у напрямку Вербового.

Також йдеться про те, що командувач Таврійської групи ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський сказав, що російські війська присвятили 60% свого часу і ресурсів створенню серії оборонних позицій, які зараз прорвали українські війська, і лише по 20% – двом наступним, zrb розташованb далі на південь.

ISW пишуть, що ця прорвана серія російських оборонних позицій складається з системи взаємопов'язаних російських окопів і бліндажів, захищених протитанковими ровами і щільними мінними полями.

Тому слова Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW, що російські війська, можливо, не проводили аналогічну складну підготовку на наступних серіях оборонних рубежів, зокрема, щодо щільності мінних полів.

"російські військові, схоже, проводять масштабний набір особового складу за допомогою прихованої мобілізації, хоча підготовка і розподіл цих нових військовослужбовців залишаються сумнівними", - вважають в інституті.

Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що з початку 2023 року 280 000 осіб підписали контракти з Міністерством оборони рф і додав, що ця цифра включає осіб, які раніше перебували в російському військовому резерві чи воювали як добровольці.

Рівень підготовки та бойового досвіду цих контрактників, ймовірно, різний, оскільки російські військові рекламують контракти терміном від кількох місяців до двох років, – припускають фахівці.