ЗСУ провели одну наймасштабніших спроб атакувати москву дронами – Собянін
В росії пожалілися на "одну з наймасштабніших" атак безпілотників на москву за весь час війни.
Про це заявив мер москви Сергій Собянін.
В міському окрузі Подольськ сили протиповітряної Міноборони рф відбили атаку БПЛа, які летіли на москву.
Загалом в московській області було вже 10 безпілотників.
"Це одна з наймасштабніших спроб атакувати москву за допомогою безпілотників за весь час", - сказав Собянін.
Мер також повідомляв, що на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає, працюють фахівці екстрених служб.
В той же час російські пабліки викладали відео збиття повітряних цілей.
Ще восени минулого року ми писали, що було здійснено спробу масової атаки безпілотників на москву.