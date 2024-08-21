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ЗСУ провели одну наймасштабніших спроб атакувати москву дронами – Собянін

21 серпня 2024, 09:04
ЗСУ провели одну наймасштабніших спроб атакувати москву дронами – Собянін
Фото: з вільного доступу
В московській області було збито 10 безпілотників

В росії пожалілися на "одну з наймасштабніших" атак безпілотників на москву за весь час війни.

Про це заявив мер москви Сергій Собянін.

В міському окрузі Подольськ сили протиповітряної Міноборони рф відбили атаку БПЛа, які летіли на москву.

Загалом в московській області було вже 10 безпілотників.

"Це одна з наймасштабніших спроб атакувати москву за допомогою безпілотників за весь час", - сказав Собянін.

Мер також повідомляв, що на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає, працюють фахівці екстрених служб.

В той же час російські пабліки викладали відео збиття повітряних цілей.

Ще восени минулого року ми писали, що було здійснено спробу масової атаки безпілотників на москву.

 

війна в УкраїніМосквабезпілотники

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