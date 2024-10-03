ЗСУ ракетами ATACAMS атакували російську РЛС "Небо-М" – Генштаб
"Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М", - йдеться у повідомленні.
Військові розказали, що її знищення суттєво знижує здатність російської армії виявляти, відстежувати та перехоплювати аеродинамічні і балістичні цілі.
"Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий «повітряний коридор» для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG", - заявили в Генштабі.