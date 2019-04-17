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ЗСУ шукають строковика, який зник з місця служби і забрав зброю

Молодик проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області
Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади Артем Григоренко 16 квітня самовільно залишив місце несення служби разом зі зброєю і зник, його шукає Нацполіція і Збройні сили.
ЗСУ шукають строковика, який зник з місця служби і забрав зброю Фото: unian.ua

"Ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив місце несення служби військовослужбовець строкової служби військової частини Григоренко Артем Станіславович", - повідомляє прес-служба.

Повідомляється, що Григоренка на військову службу призвали в листопаді 2018 року військовим комісаріатом Миколаївської області.

Молодик проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.


Артем Григоренко

З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді.

Відзначається, що командування військової частини вживає заходи для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.

Наразі ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Нацполіції. 

Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.

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17 04 2019 14:21
ТЕГИ: ЗСУ, армія, оос
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