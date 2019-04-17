ЗСУ шукають строковика, який зник з місця служби і забрав зброю
"Ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив місце несення служби військовослужбовець строкової служби військової частини Григоренко Артем Станіславович", - повідомляє прес-служба.
Повідомляється, що Григоренка на військову службу призвали в листопаді 2018 року військовим комісаріатом Миколаївської області.
Молодик проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
Артем Григоренко
З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді.
Відзначається, що командування військової частини вживає заходи для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.
Наразі ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Нацполіції.
Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.
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