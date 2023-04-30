ЗСУ у Британії навчаються вести вуличні бої

Підготовка допоможе військовослужбовцям оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.

Військові ЗСУ, що перебувають на навчаннях у Великобританії, вивчають організацію та ведення боїв у міській забудові. Заняття проводять військові інструктори Збройних Сил Королівства Швеція.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що ця підготовка допоможе оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та силу дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.

"Під керівництвом інструкторів Збройних Сил Королівства Швеція, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових дій. Королівство Швеція продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення росією міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також опублікували кадри з навчання.

Нагадаємо, Велика Британія підготувала 14 тисяч українських військових.