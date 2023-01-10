ЗСУ уразили з артилерії катер окупантів на річці Дніпро

Сили оборони Таврійського напрямку уразили російський катер на річці Дніпро.

Це сталося в районі острова Білогрудий Херсонської області, який поки що перебуває під окупацією, заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку, полковник Євген Єрін.

У ранковому зведенні Генштабу від 10 січня без деталей йшлося про те, що минулої доби Сили оборони пошкодили чи потопили військове судно рф.

Нагадаємо, за добу "різдвяного перемир’я" українські воїни відбили 16 атак росіян.