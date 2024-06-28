Сьогодні у Брянській області було атаковано завод "Кремній Ел", який входить до складу військово-промислового комплексу рф, а також військову частину.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

"Завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області атаковані 28 червня безпілотниками", - йдеться в дописі.

Також стало відомо, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині - склад. Постраждалих начебто немає.

"Кремній Ел" один з найбільших в росії виробників мікроелектроніки і там же створюють комплектуючі для військової техніки.

Також зранку стало відомо, що дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області рф.