ЗСУ у Брянській області атакували завод "Кремній Ел" та військову частину
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
"Завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області атаковані 28 червня безпілотниками", - йдеться в дописі.
Також стало відомо, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині - склад. Постраждалих начебто немає.
"Кремній Ел" один з найбільших в росії виробників мікроелектроніки і там же створюють комплектуючі для військової техніки.
Також зранку стало відомо, що дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області рф.