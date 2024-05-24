ЗСУ вдарили по російському комплексу в окупованому Криму ракетами, наданими США – WSJ

Удар, нанесений вночі четверга, став останнім у наростаючій кампанії проти російських систем протиповітряної оборони, військових літаків та іншої військової інфраструктури рф.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Сьогодні вночі Україна вдарила американськими ракетами дальнього радіусу дії ATACMS по вузлу зв'язку російських сил ППО в Алушті, що в Криму.

Видання, посилаючись на представника українських оборонних відомств, пише, що поки Україна намагається стримати російські війська на північному і східному фронтах, ATACMS дає змогу загрожувати російським об'єктам у Криму, зосередившись на системах ППО, реактивних винищувачах і військових кораблях.

Минулого місяця ЗСУ використовували більш далекобійний варіант ATACMS для удару по аеродрому. Тоді було знищено кілька сучасних російських пускових установок і радарів ППО, а на минлому тижня під удар потрапив інший аеродром в Криму.

Цього тижня було завдано удару по порту Севастополя, повідомлялося про пошкодження військового корабля. Уряд Криму заявив, що тієї ночі російська ППО збила дев'ять ракет ATACMS.

Ексофіцер Корпусу морської піхоти США Марк Кансіан вважає, що Україна може зосередитися на глибоких ударах, намагаючись відновити особовий склад перед можливим контрнаступом наступного року.

Він сказав, що Крим - приваблива мета для таких атак, оскільки там розташовано безліч стаціонарних військових об'єктів, як-от аеродроми і порти, які нелегко замаскувати або розосередити.

"Я не думаю, що вони зможуть відрізати півострів, але вони можуть змусити Крим почуватися некомфортно", - додав Кансіан.

Нагадаємо, що сьогодні в Криму прогриміли потужні вибухи: повідомляють про прильоти.